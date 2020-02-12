На Ставрополье охотника наказали за подвешенную на капот лису

Ставропольского охотника привлекли к административной ответственности за фотографию, на которой к капоту его автомобиля привязана подстреленная лисица. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по краю, мужчина возвращался с охоты и с лисой на машине проехал всю дорогу до дома, выставив "трофей" на всеобщее обозрение.

"В отношении гражданина составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и части 2 статьи 12.2 "Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков". Кроме того, минприроды региона оштрафовало его за нарушение правил охоты", - уточнили в правоохранительном ведомстве.

Личность мужчины установили довольно оперативно после того, как губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров накануне отреагировал на появление снимка с лисой на капоте. Выяснилось, что на машину была нанесена надпись "Производственная охотничья инспекция", хотя охотник в ней уже три года не работает.

Глава края назвал выходку ставропольца варварской и дикой, а также призвал установить, есть ли признаки состава преступления в действиях "хвастливого охотника".