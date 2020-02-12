В дагестанских селах меценаты построили детские образовательные центры

Гран-при и первая образовательная премия крупного благотворительного фонда за самый вдохновляющий пример реализованного проекта, утверждающего школу как центр социума, в размере миллиона долларов присуждена Абдулжелилу Абдулкеримову, который оказывает поддержку дагестанским просветительским центрам Luminary.

"РГ" писала об уникальном дагестанском образовательном центре, расположенном в высокогорном селе Хрюг Ахтынского района ("РГ", 31.05.2018). Инициатива его создания принадлежит отцу лауреата премии - Махмуду Абдулкеримову. Он родился и вырос в этом селе, более 40 лет проработал учителем русского языка и литературы и директором школы.

Уезжать в благоустроенный город аксакал не хочет. Несмотря на возраст - 85 лет, он активно участвует в работе центра. Центр просвещения Luminary открылся в 2018 году. Он полностью построен на средства меценатов. Его строительство обошлось в 80 миллионов рублей, а на содержание уходит около 400 тысяч рублей в месяц. Сюда приезжают на учебу дети со всей республики, несмотря на расстояние - до Махачкалы около четырех часов езды.

Заниматься в школе может любой ребенок от 10 до 16 лет, вне зависимости от степени одаренности или наличия денег. Воспитанники центра (от его названия - "Источник света") зовутся люминариями. Его символ - сильный луч огромного прожектора, прорезающий мглу на 12 километров.

У ребят есть свой кодекс люминариев: стремиться сделать этот мир лучше, узнавать новое, не стесняться спрашивать то, чего не знаешь, и помнить, что большие дела начинаются с маленьких поступков. Вместо оценок - очки-люмины за активность, выполнение заданий и инициативу. Вместо привычных уроков - воркшопы, творческие задания, командные постановки, игры, просмотр фильмов и концертов. Ни минуты скуки и серости. В школе дети изучают английский и китайский языки, робототехнику. В художественной мастерской - технику живописи и дизайна, в киностудии - искусство съемки и работы со светом. В центре установлен современный телескоп, и дети с удовольствием проводят время, наблюдая за звездами и другими планетами.

"Нам важно не только давать новые знания, но и помочь детям стать личностями ищущими, стремящимися к познанию и совершенствованию себя и окружающего мира, такими людьми, которые заставляют планету крутиться быстрее", - говорит идейный вдохновитель центра Махмуд Абдулкеримов.

Полученную премию семья меценатов намерена потратить на создание подобных центров и в других районах Дагестана.

Прямая речь

Камил Магомедов, директор центра просвещения Luminary:

- Человек, живущий в селе, должен использовать глобальный опыт и действовать локально, понимать, как в меняющемся мире найти себя и как менять мир вокруг себя. Мы объединяем классных людей вокруг основной идеи - нивелировать разрыв между детьми в городе и в селе в плане доступа к технологиям и образовательным методикам. Строительство подобных объектов в сельской местности имеет свою специфику. В небольших селах лучше строить комплексные центры, которые будут включать в себя и детский сад, и ФАП, и школу, и спортивный зал для детей и взрослых, и центр культуры. Сейчас мы закончили проектирование, и летом начнем строительство центра просвещения в селе Тлярош Чародинского района. Хотим построить такой центр и в Дербенте. В будущем планируем построить в Дагестане как минимум 50 luminary-центров.