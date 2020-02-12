Документы нашли случайно. С 2013 года в комплексе построек Усадьбы Меншикова проводится реконструкция. Изначально никаких раскопок там не планировалось. Но прошлогодней весной во время очередного этапа работ в Наугольных палатах архитекторы вскрыли засыпку сводов первого и второго этажей, а также сделали шурфы в подвальных этажах. Под полами обнаружили печные изразцы, китайскую посуду, пузырьки, в которых когда-то хранились лекарства, документы.

Игорь Тарасов, старший научный сотрудник Лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия СПбГУ, говорит, что бумаги веками хранились среди строительного мусора в межэтажных зданиях. Основное их количество бумаг относится к периоду с 1773 по 1864 год, когда в Наугольных палатах располагался Кадетский корпус. В основном это списки учеников, табели успеваемости, документация о снабжении учреждения.

Но есть и очень необычные бумаги. В частности, исследователи обнаружили самый настоящий донос, когда один курсант написал педагогу записку, что в его отсутствие на учительском месте кривлялся один из учеников.

Исследователь отмечает, что в Петербурге в те времена не было системы вывоза и утилизации отходов. И бумаги скидывали куда придется. Конечно, никто в щели в полу ненужные бумаги не просовывал. Скорее всего, они оказались в перекрытиях вместе со строительным мусором во время многочисленных ремонтных работ. В Наугольных палатах практически в каждом помещении стояли печи. А полы были деревянными. Доски довольно быстро рассыхались и полы приходилось перестилать заново. Скорее всего, при каждом ремонте в перекрытиях и скапливались новые бумаги.

Но то, что считалось бумажным мусором 250 лет назад, сейчас представляет огромную ценность.

Дело в том, что на многих документах стоят даты, указаны фамилии. А Кадетский корпус интересен тем, что именно там получали образование представители крупнейших дворянских фамилий. Обнаруженный архив может дать возможность узнать неожиданные подробности о детстве знаковых государственных деятелей.

Сейчас группа из шести специалистов занимается систематизацией документов. Уже известно, что самые ранние находки принадлежат к периоду, когда в здании располагалась Военная коллегия, а наиболее поздние относятся к времени блокады Ленинграда.

Целых документов дошло не так уж и много. В основном сохранились обрывки бумаг. Поэтому очень вероятно, что ученым придется составлять их подобно пазлу. А еще серьезные опасения вызывает сохранность документов. Столетиями бумаги лежали в грунте и сейчас, после извлечения из этой среды, документы запросто могут рассыпаться в пыль. Поэтому с бумагами уже скоро начнет работать группа реставраторов.