Актеры из Таганрога выступили в московской библиотеке

В рамках чеховской акции, организованной "Российской газетой", актеры таганрогского театра выступили в московской детской государственной библиотеке.

Спектакль по мотивам рассказов Чехова собрал публику самых разных возрастов и интересов, но, судя по всему, выступление понравилось всем зрителям.

- Это было хорошо видно по реакции зала. Вообще в библиотеке ощущалась удивительная энергетика между актерами и зрителями. Мы поначалу переживали, что выступление могут сорвать совсем маленькие дети, которых привели с собой родители, но, как оказалось, Чехов заворожил даже их. Почему? Мы и сами не знаем точного ответа на этот вопрос. То ли это было связано с темпоритмом и музыкальным оформлением спектакля, то ли с особой созданной в библиотеке атмосферой. А может быть, дело в том, что маленькие дети сами любят играть и поэтому с интересом наблюдали за игрой актеров в красивых костюмах, - рассуждает режиссер и актер театра Сергей Баринов.

Москвичи проводили артистов аплодисментами, а кое-кто из попавших на представление читателей библиотеки под впечатлением от увиденного даже купил для них цветы.

Напомним, акция "РГ" под названием "Таганрог - Москва... По пути с Чеховым", началась на железной дороге. Путешествие, которое некогда совершил молодой Чехов, повторили артисты таганрогского театра и журналисты "Российской газеты". При этом в вагоне-ресторане состоялись театральное представление по сюжетам чеховских рассказов.