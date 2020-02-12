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12.02.2020 14:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песков: Крым не может быть объектом размена в переговорах о поставках воды

Текст: Кира Латухина

Предложения по дополнительному водоснабжению Крыма могут быть рассмотрены, но этот российский регион не может быть объектом размена. Об этом заявили в Кремле. А тему контроля за границей нужно проговаривать сперва с представителями двух непризнанных республик.

Комментируя предложение главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии возобновить подачу воды в Крым, чтобы иметь преимущество в переговорах по Донбассу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Крым - российский регион. Безусловно, в рамках программ развития обеспечивается также и его водоснабжение". "Если есть предложения по дополнительному водоснабжению, на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены", - добавил он.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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"Крым не может быть объектом каких-либо разменов, об этом речи не идет", - подчеркнул Песков. Говоря о теме Донбасса, он заметил, что это внутриукраинская проблема. "И мы все делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию", - уточнил он.

На вопрос о том, возможно ли вообще возобновление контроля за границей в обмен на воду в Крым, представитель Кремля подчеркнул, что тему контроля за границей сперва нужно проговаривать с представителями двух самопровозглашенных республик. "Без осуществления этих контактов трудно что-то сказать", - добавил он.

"Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей, под которыми стоят визы представителей этих двух регионов", - заключил Песков.

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