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12.02.2020 10:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму посоветовали Киеву не смешивать политику с вопросом поставок воды

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

В Государственном совете Крыма посоветовали украинским политикам не смешивать сугубо экономический вопрос поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу с урегулированием внутриполитической ситуации на Донбассе.

Фото: iStock
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Вместе с тем Россия готова к конструктивным переговорам о покупке днепровской воды, заявил "РГ" первый вице-спикер Госсовета Ефим Фикс.

- Чисто экономические вопросы взаимовыгодного сотрудничества, такие как подача воды в Крым, эти деятели переводят в политическую плоскость, - заявил "РГ" Ефим Фикс. - И как всегда с массой всяких оговорок и претензий к России. Мы ни на какие переговоры в таком ключе - мы вам, а вы нам - не должны идти. Если вы хотите подавать воду в Крыму (причем не из благотворительных соображений, а за деньги) - это одна история. Мы готовы сесть за стол и начать разговаривать, определять цену вопроса и принимать решение. Но если вы ставите какие-то предварительные условия - то это уже совершенно иная история.

Однако, по мнению Фикса, участившиеся заявления депутатов от правящей партии "Слуга народа" о возможности возобновления подачи воды в Северо-Крымский канал говорят об определенном прогрессе в умах украинских политиков. Напомним, ранее и председатель бюджетного комитета Верховной рады Украины Юрий Аристов заявил, что украинские депутаты рассматривают вопрос о продаже воды Крыму для пополнения своего бюджета.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Это говорит о том, что серое вещество прибавляется в мозгах отдельных политиков, - считает Фикс. - Есть надежда, что пройдет какое-то время и начнется настоящий межгосударственный диалог для выстраивания отношений совсем в иной плоскости, чем они сейчас предлагают. Пока они никак не могут понять, что ситуация на Донбассе - это внутреннее дело Украины. Россия - не участник в решении этих проблем. И нормандский формат, и минские договоренности уже давно определили порядок переговоров между Украиной, ЛНР и ДНР. И не надо втягивать туда Россию и Крым.

Ранее руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Прямий", что допустимым компромиссом может стать подача воды в Крым "в обмен на вывод российских войск из Донбасса".

Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85 процентов потребностей полуострова в воде, в апреле 2014 года. Ежегодно на полуостров поступало до 2,5 миллиарда кубометров днепровской воды.

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