В Керчи на чиновника завели дело за заселение сирот в "ледяной дом"

Возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи, заключившего с 25 детьми-сиротами договор социального найма квартир, в которых не было газоснабжения и отопления. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым.

Сотрудники ведомства установили, что администрация Керчи за средства госбюджета приобрела квартиры, а многоквартирный жилой дом был введен в эксплуатацию, что подтверждается документами. Акты приема-передачи жилья подписаны и.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи, а с самими детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, подписаны договоры найма жилых помещений.

- Администрация Керчи выдала ключи сиротам 30 января, - пояснили ситуацию в пресс-службе ГСУ СКР. - Но с учетом того, что в момент подписания актов приема-передачи жилых помещений, а также договоров их найма дом не был присоединен к центральному газопроводу, помещения в нем не соответствовали существующим нормам и требованиям. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление благоустроенного жилого помещения.

И.о. начальника управления ЖКХ администрации инкриминируют "халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, причинившее особо крупный ущерб" (часть 1 статьи 293 УК РФ).

Ранее ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю сообщила о начале процессуальной проверки по факту нарушения прав детей-сирот при предоставлении им квартир в Керчи. Руководитель СКР Александр Бастрыкин взял эту проверку и ее результаты на личный контроль.