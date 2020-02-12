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12.02.2020 08:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинске падение метеорита увековечили почтовой открыткой

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба УФПС Челябинской области Фото: Пресс-служба УФПС Челябинской области
Фото: Пресс-служба УФПС Челябинской области

К седьмой годовщине падения метеорита в Челябинске выпустили специальную почтовую открытку. На ней изображен след от летящего небесного тела и указана дата исторического события - 15 февраля 2013 года, сообщили в УФПС региона.

Фото: Пресс-служба общественной палаты Челябинской области
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- Почтовая новинка будет погашена специальным штемпелем "Падение метеорита", - пояснили в пресс-службе УФПС. - Она издана тиражом в 3200 экземпляров. Надеемся,эти открытки пополнят коллекции филателистов и станут эксклюзивным почтовым сувениром, который будет приятно получить адресатам по всему миру.

Падение челябинского метеорита привлекло к Уралу внимание всего мира. Семь лет назад астероид диаметром 17 метров и массой около 10 тысяч тонн вошел в атмосферу Земли. Он пролетел со скоростью 18 километров в секунду и взорвался еще в воздухе. Самый крупный осколок метеорита упал в озеро Чебаркуль. Сейчас этот экспонат выставлен в Государственном историческом музее Южного Урала.

Церемония специального гашения открытки состоится 13 февраля в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, отметили в УФПС региона.

Общество Космос Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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