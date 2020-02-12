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12.02.2020 20:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени следователя уволили за вечеринку с АУЕ-лозунгами

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Следователь, попавший на видео вечеринки с воровскими лозунгами, уволен. Ролик с банкета представителей силовых структур появился в Сети сегодня. На видео его автор снимает себя и мужчин, показывающих бицепсы, и говорит: "Жизнь ворам! АУЕ!". После распространения его в СМИ следком по Тюменской области начал проверку.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Как сообщается на сайте ведомства, поведению сотрудников будет дана "объективная и принципиальная оценка".

Так, по дискредитирующим основаниям уволен один следователь. Его действия на видео расценили как нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России.

В частности, текст присяги говорит о том, что сотрудник следственного комитета должен соблюдать Конституцию и законы, бороться с нарушениями и добиваться эффективного расследования, защищать интересы личности, общества, государства, внимательно относиться к жалобам и обращениям, справедливо и объективно решать судьбы людей, строго хранить охраняемую законом тайну. А также совершенствовать профессиональное мастерство, дорожить профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности.

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