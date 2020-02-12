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12.02.2020 22:16
Рубрика: Культура

Сериал "Триггер" за трое суток до телепремьеры набрал 2,5 млн просмотров в Сети

Текст: Сусанна Альперина

Эксперимент, который Первый канал проделал с сериалом "Триггер", в полной мере себя оправдал.

Фото: Россия 1
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Допремьерный показ первой серии фильма в социальной сети "ВКонтакте", начавшийся 7 февраля в 18:00 - за трое суток до телевизионной премьеры, - собрал 2 538 987 просмотров. При этом в прямой трансляции серию посмотрело почти полмиллиона зрителей (485 685), в записи - еще больше двух миллионов (2 053 302). Большинство зрителей высоко оценили как сам фильм, так и то, что был организован его допремьерный показ в интернете (на что Первый канал пошел впервые). Под постом с фильмом было оставлено более 1 300 комментариев.

"Мы с удовольствием поддерживаем эксклюзивные премьеры проектов в VK. В этот раз пользователи "ВКонтакте" раньше всех увидели один из самых важных проектов Первого канала. Драма "Триггер" - долгожданная и интригующая премьера, которая заинтересовала аудиторию VK. Это наша первая подобная коллаборация с Первым каналом, и мы надеемся, что и дальше будем радовать пользователей новыми совместными проектами", - рассказал Константин Сидорков, директор по стратегическим коммуникациям "ВКонтакте".

В эфире Первого канала многосерийный фильм "Триггер" стартовал 10 февраля. Телевизионные рейтинги проекта можно будет обсуждать уже на следующей неделе.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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