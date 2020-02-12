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12.02.2020 16:30
Рубрика: Спорт

СМИ: Похороны Коби Брайанта и его дочери состоялись 7 февраля

Текст: Максим Домчев

Экс-баскетболист НБА Коби Брайант и его дочь Джианна, погибшие в результате крушения вертолета, были похоронены 7 февраля, сообщает Los Angeles Times.

Фото: Gettyimages
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По данным издания, церемония прощания прошла недалеко от дома, где живет семья спортсмена, а в свидетельстве о смерти указано: место захоронения - парк "Пацифик Вью" в Корона-дель-Мар.

Ранее сообщалось, что церемония прощания со всеми погибшими в крушении вертолета пройдет 24 февраля на арене клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", где Брайант провел всю профессиональную карьеру. Возле самого спортивного сооружения планирется установить мемориал.

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион НБА Коби Брайант и его дочь Джианна погибли 26 января в результате крушения вертолета в пригороде Лос-Анджелеса. Точные причины катастрофы пока не установлены.

Спорт Баскетбол

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