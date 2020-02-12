США заявили о возможном изменении торговой сделки с КНР из-за вируса

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что эпидемия коронавируса может повлиять на выполнение первой части торговой сделки Соединенных Штатов и Китая. В частности, уравнять часть договоренностей.

"Мы ожидаем, что первая часть сделки позволит Китаю импортировать больше продовольствия", - сказал он, отметив, что коронавирус при этом может "повлиять на то, насколько большие будут закупки". По его словам, это откроет китайские рынки для американских фермеров, передает РИА Новости.

Напомним, месяц назад после 13 раундов переговоров США и Китай подписали первый пакет документов в рамках торговой сделки. Подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Соглашение предусматривает, что Китай закупит у США промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов долларов, сельхозпродукции - на 40 миллиардов долларов. Кроме того, в ближайшие два года Пекин обязуется потратить еще 35-40 миллиардов на услуги. Пекин также пообещал повысить защиту в области авторских прав.