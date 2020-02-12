Новости

Сирийские саперы разминировали 15 процентов Маарет-эн-Нуумана 05:26
Бизнесмен Эндрю Янг вышел из президентской гонки в США 05:24
США заявили о планах обсудить с Россией СНВ-3 и сокращение ядерных запасов 04:42
США заявили о возможном изменении торговой сделки с КНР из-за вируса 04:41
В Приморье истребители Су-35С уничтожили самолеты "противника" 04:26
Совет Безопасности ООН продлил санкции в отношении Ливии 04:05
Из-за тумана в аэропорту Владивостока два рейса сядут в Хабаровске 04:05
Белый дом: США хотят отличных отношений с Филиппинами 04:00
Видео: силач из Приморья Иван Савкин сдвинул с места груженый лесовоз 03:45
О'Брайен заявил о завершении реорганизации Совета нацбезопасности США 03:07
Видео: Молния попала в самолет в небе над Британией 03:02
Дутерте расторг соглашение о пребывании военных США на Филиппинах 02:45
Боевики ХАМАС выпустили ракету в сторону Израиля 02:32
Российские инспекторы посетят военный объект в Нидерландах 02:18
Небензя выразил надежду на принятие позиции РФ по ливийской резолюции 02:10
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй составило 1068 01:55
Трамп пообещал уволить еще несколько сотрудников Белого дома 01:55
Запуск космического корабля Cygnus с грузом для МКС перенесли на сутки 01:27
В Швейцарии выясняют, как местная компания сотрудничала с ЦРУ и БНД 00:59
Блумберг заявлял о необходимости иметь Россию союзником 00:56
В Германии число заразившихся коронавирусом выросло до 16 00:29
В Подмосковье шесть человек пострадали в ДТП с автобусом 11.02.2020
"Ак Барс" выиграл дивизион Харламова после осечки "Автомобилиста" 11.02.2020
Кабмин может рассмотреть проект о выкупе Сбербанка в четверг 11.02.2020
"Спартак" оформил выход в плей-офф КХЛ 11.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 04:41
Рубрика: В мире

США заявили о возможном изменении торговой сделки с КНР из-за вируса

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что эпидемия коронавируса может повлиять на выполнение первой части торговой сделки Соединенных Штатов и Китая. В частности, уравнять часть договоренностей.

Фото: AP Photo/Andy Wong
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй составило 1068

"Мы ожидаем, что первая часть сделки позволит Китаю импортировать больше продовольствия", - сказал он, отметив, что коронавирус при этом может "повлиять на то, насколько большие будут закупки". По его словам, это откроет китайские рынки для американских фермеров, передает РИА Новости.

Напомним, месяц назад после 13 раундов переговоров США и Китай подписали первый пакет документов в рамках торговой сделки. Подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Соглашение предусматривает, что Китай закупит у США промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов долларов, сельхозпродукции - на 40 миллиардов долларов. Кроме того, в ближайшие два года Пекин обязуется потратить еще 35-40 миллиардов на услуги. Пекин также пообещал повысить защиту в области авторских прав.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Экономика ВЭД Распространение коронавируса 2019-nCoV Замедление экономики Китая

Главное сегодня

В Кремле выразили надежду на исполнение Киевом парижских договоренностей
Новый коронавирус получил официальное название
МИД оценил влияние программ США по сдерживанию России
Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
"Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" в конце года
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам