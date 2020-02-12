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Стали известны грустные детали 11-дневного брака Памелы Андерсон

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    12.02.2020, 15:23
Текст:   Олег Усков

Очередное неудавшееся замужество актрисы и бывшей модели Playboy Памелы Андерсон продолжает обрастать берущими за душу деталями.

Напоминаем. Накануне стало известно, что инициатором расставания был кинопродюсер Джон Питерс, "бросивший" свежеиспеченную супругу посредством SMS менее чем через две недели после торжественной церемонии.

При этом в качестве причины указывалось, что стороны-де не поняли, чего хотят друг от друга в этом союзе. Так что пока им лучше продолжать идти каждый своей дорогой.

Теперь - более углубленная детализация. Как передает Page Six, 74-летний Питерс, ждавший "да" от Андерсон более тридцати лет, оказывается, корит теперь себя и обзывает последними словами, включая "дурак, старый дурак".

Из жалоб пенсионера следует: это не он ей, а Памела ему предложила пожениться. Причем ради актрисы Питерс бросил свою невесту - женщину, с которой был помолвлен.

Фото: instagram.com/annakournikova
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И всё, как выяснилось, ради алчной экс-модели, которая просто его цинично использовала.

"Я бросил ради Пэм всё, я прикрыл ее долги - без малого двести тысяч долларов. И вот что получил взамен. Старый я дурак", - горюет продюсер. Уверяя, что Пэм его обанкротила. При этом Питерс уточнил: то, что он совершил "ужасную ошибку", престарелый ловелас понял уже через полтора дня, так как 52-летняя супруга немедля взяла его в оборот и "под полный контроль".

Продюсер уверяет: всё, что Памела рассказывает теперь СМИ, - одна сплошная ложь. И он не просил ее руки!

Ранее сообщалось, что пара тайно обвенчалась в Майами в январе, и уже на двенадцатый день "молодые" объявили о расставании. Так и не оформив брак юридически.

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