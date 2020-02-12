Торговавшая кроссоверами марка ушла с российского рынка

Китайский бренд Hawtai, работавший в России под торговой маркой HTM, ушел с нашего рынка. Компания еще в прошлом году сообщила дилерам о том, что прекращает поставки машин, а теперь и вовсе не ведет у нас никакой активной деятельности.

Показательно, что в последнем отчете о продажах машин в РФ, который выпустила в феврале Ассоциации европейского бизнеса, напротив Hawtai появился прочерк. В пресс-службе АЕБ на запрос "РГ" попросили подождать до марта, когда выйдет следующий отчет. В нем и должны последовать все разъяснения относительно HTM.

Впрочем, двух вариантов быть не может. Журналисты "Китайских автомобилей" опросили дилеров марки, и те отметили, что после продажи имевшихся в автосалонах кроссоверов Hawtai взаимоотношения с дистрибьютором прекратились. В одном из ДЦ заявили, что представители бренда "пока поставляют по гарантии запчасти". При этом там же подчеркнули, что "официально компания прекратила свое существование в России еще в прошлом году". Телефон московского офиса HTM не работает, на письма там не отвечают.

Отметим, что ухода Hawtai рынок особо и не заметит. Компания работала у нас с 2014 года, привозила машины из Китая и выпускала их на закрытом теперь заводе Derways в Черкесске. Сеть дилеров выросла до трех десятков городов. Однако общие тиражи были крайне малы. В 2017-м, например, марка продала в России 99 машин, в 2018-м - 144, а в 2019-м - 69.

На нашем рынке предлагались кроссоверы Boliger и Laville. Первый устарел и морально, и физически. На сайте HTM до сих пор крутится информация об акциях на машины 2015 г.в. А сама модель представляла из себя компиляцию из не самых свежих образцов дизайна. Сзади и сбоку она напоминает Porsche Cayenne первого поколения, черты этой престижной немецкой марки просматриваются и в оформлении салона, решетка радиатора была скопирована с Jaguar, а в самой компании признавали, что за образец взят Hyundai Santa Fe первой генерации.

Laville появился у нас в 2018 году. Он тоже был срисован с Hyundai, с которым у Hawtai были некие партнерские отношения, только с более компактного ix35. При этом кроссовер казался значительно современнее Boliger и неплохо оснащался - в частности, "мультимедийкой" с тачскрином, люком в крыше и системой кругового обзора. На старте продаж цены удержали в пределах миллиона рублей. Затем их поднимали и опускали снова, пытаясь привлечь покупателей, но, видимо, это не очень помогло.

Проблемы Hawtai на российском рынке, скорее всего, вызваны сложной ситуацией марки на родине. В статистике продаж на китайском рынке у бренда в последние месяцы 2019 года тоже нули. По некоторой информации, компания была признана банкротом и уже целый год машины не выпускает. Так что о поставках на зарубежные рынки речи идти и не может.

Добавим, что после ухода HTM в России официально присутствуют 12 китайских брендов. Это Haval, Geely, Chery, Lifan, Changan, FAW, DFM, Zotye, Brilliance, Foton, а также JAC и GAC.