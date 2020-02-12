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Рубрика: В мире

В Германии число заразившихся коронавирусом выросло до 16

По миру продолжает расти число заразившихся новым типом коронавируса. В Германии зафиксированы два новых случая, передает РИА Новости. Таким образом, общее число заразившихся достигло 16 человек.

Фото: Reuters
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Оба пациента связаны с расположенной в округе Штарнберг (Бавария) компанией Webasto, с которой связаны и большинство других случаев заболевания коронавирусом в стране​​​. Оба - граждане Германии, эвакуированные из китайского Уханя.

Напомним, что на сегодняшний день в одном лишь Китае зафиксированы более 42 тысяч случаев заражения. 1016 человек скончались и 3996 - выздоровели.

Во вторник 11 февраля коронавирусу было присвоено официальное название COVID-2019. По оценкам Всемирной организации здравоохранения на выработку вакцины может уйти до полутора лет.

В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID 19

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