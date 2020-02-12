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12.02.2020 18:54
Рубрика: Власть

В Госдуме пояснили, почему экс-президентам предложат стать сенаторами пожизненно

Текст: Татьяна Замахина
Глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал журналистам, почему была одобрена поправка о пожизненных сенаторах, которыми смогут стать экс-президенты России.

Ранее профильный комитет проголосовал за эту инициативу при рассмотрении поправок ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях Конституции.

Глава государства, если предложение будет принято, сможет делегировать в верхнюю палату 30 человек, а не 17, как сейчас. Из них семеро могут быть назначены пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. В этот список могут входить ученые, врачи, деятели культуры, пояснил Павел Крашенинников. Кроме того, пожизненными сенаторами смогут стать бывшие президенты России (возможность отказа им будет предоставлена).

Фото: пресс-служба СФ
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По окончании заседания комитета журналисты спросили у Крашенинникова, почему именно экс-президентам предполагается дать указанную возможность.

- Президенты обладают очень обширной информацией и колоссальным опытом, - напомнил глава комитета. Многое значит и то, что их избирают граждане страны, оказывая им таким образом доверия. Такие лидеры, продолжил Крашенинников, "принимают тяжелые решения, участвуют в работе Совбеза".

"Эта мудрость и опыт послужат для страны", - подчеркнул он. Парламентарий добавил, что у экс-президента будет выбор - пойти в Совфед или, "может быть, в бизнес или еще куда-нибудь".

Можно ли будет экс-президенту совмещать пожизненную сенаторскую должность с другими должностями? Например, с госслужбой, руководством Госсоветом? На эти вопросы Крашенинников ответил отрицательно - нынешняя правовая конструкция этого не позволяет, а рабочая группа по изменению Конституция такую норму не обсуждала. "Мое мнение - надо сосредотачиваться на работе в Совфеде", - добавил парламентарий.

Журналисты также попросили уточнить, распространится ли предложение о пожизненном сенаторском посте только на тех президентов, которые уйдут в отставку после вступления в силу изменений. "На всех прекративших свои полномочия президентов", - пояснил глава комитета.

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Крашенинников также рассказал, что на одном из ближайших комитет собирается рассмотреть главу Конституции, как раз посвященную работе президента. На другом заседании предстоит еще и "разобрать" главу о правительстве. При этом поправки ко второму чтению базового президентского проекта депутаты планируют закончить принимать 14 февраля. Профильная группа, заверил Крашенинников, успеет подготовить все необходимые предложения в срок.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

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