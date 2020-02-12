В Госдуме пояснили, почему экс-президентам предложат стать сенаторами пожизненно

Ранее профильный комитет проголосовал за эту инициативу при рассмотрении поправок ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях Конституции.

Глава государства, если предложение будет принято, сможет делегировать в верхнюю палату 30 человек, а не 17, как сейчас. Из них семеро могут быть назначены пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. В этот список могут входить ученые, врачи, деятели культуры, пояснил Павел Крашенинников. Кроме того, пожизненными сенаторами смогут стать бывшие президенты России (возможность отказа им будет предоставлена).

По окончании заседания комитета журналисты спросили у Крашенинникова, почему именно экс-президентам предполагается дать указанную возможность.

- Президенты обладают очень обширной информацией и колоссальным опытом, - напомнил глава комитета. Многое значит и то, что их избирают граждане страны, оказывая им таким образом доверия. Такие лидеры, продолжил Крашенинников, "принимают тяжелые решения, участвуют в работе Совбеза".

"Эта мудрость и опыт послужат для страны", - подчеркнул он. Парламентарий добавил, что у экс-президента будет выбор - пойти в Совфед или, "может быть, в бизнес или еще куда-нибудь".

Можно ли будет экс-президенту совмещать пожизненную сенаторскую должность с другими должностями? Например, с госслужбой, руководством Госсоветом? На эти вопросы Крашенинников ответил отрицательно - нынешняя правовая конструкция этого не позволяет, а рабочая группа по изменению Конституция такую норму не обсуждала. "Мое мнение - надо сосредотачиваться на работе в Совфеде", - добавил парламентарий.

Журналисты также попросили уточнить, распространится ли предложение о пожизненном сенаторском посте только на тех президентов, которые уйдут в отставку после вступления в силу изменений. "На всех прекративших свои полномочия президентов", - пояснил глава комитета.

Крашенинников также рассказал, что на одном из ближайших комитет собирается рассмотреть главу Конституции, как раз посвященную работе президента. На другом заседании предстоит еще и "разобрать" главу о правительстве. При этом поправки ко второму чтению базового президентского проекта депутаты планируют закончить принимать 14 февраля. Профильная группа, заверил Крашенинников, успеет подготовить все необходимые предложения в срок.