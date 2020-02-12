Комитет Госдумы одобрил 14 поправок в Конституцию

Именно в профильный комитет Госдумы поступают поправки ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях Конституции РФ. На данный момент в комитет поступило 193 поправки, уточнил в начале заседания его руководитель Павел Крашенинников (он также является сопредседателем рабочей группы, в которой поправки формулируются до внесения в Госдуму). На этот раз сенаторы и депутаты из рабочей группы предложили изменить пятую главу Конституции, которая посвящена Федеральному собранию. Получили поддержку комитета 14 поправок.

Основную дискуссию на заседании комитета вызвали изменения в порядке формирования Совета Федерации. Одна из идей - расширить президентскую "квоту". Если предложение будет принято, глава государства сможет делегировать в верхнюю палату 30 человек, а не 17, как сейчас. Из них семеро могут быть назначены пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. В этот список могут входить ученые, врачи, деятели культуры, пояснил Павел Крашенинников. Кроме того, пожизненными сенаторами смогут стать бывшие президенты России (разумеется, предусмотрено право отказаться от статуса). Для остальных (не пожизненных) сенаторов предлагается установить срок полномочий шесть лет.

Отвечая на вопросы, Крашенинников пояснил, что цифра 30 выбрана, исходя из международного опыта. Президент пока не воспользовался правом реализовать "квоту", но такая возможность должна у него быть, уточнил он. Дискуссию вызвала норма о пожизненных сенаторах. "Никаких пожизненных консулов не будет, - заметил Павел Крашенинников. - Но опыт таких заслуженных людей, которые служили и служат государству, пригодится верхней палате и стране в целом".

Участница заседания, сенатор Светлана Горячева уточнила, что эту поправку предложили не члены Совфеда, а представители общественных организаций из рабочей группы.

"У нас очень много достойных людей, - подчеркнула она. - Такие сенаторы могли бы быть моральными авторитетами для нашего общества". Горячева предложила также вписать в формулировку о пожизненных сенаторах "высокие моральные качества".

Предложения о новой "квоте" о пожизненных сенаторах ранее прокомментировала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила журналистам, что появление в верхней палате парламента такого рода людей поднимет авторитет органа и позволит использовать на благо государства опыт лучших представителей политической элиты, науки и искусства. Что касается нормы о "квоте", то ее принятие создаст баланс центра и регионов и повысит эффективность работы палаты, заметила Матвиенко.

Еще одну дискуссию вызвало предложение рабочей группы убрать из Конституции норму о том, что срок полномочий сенатора совпадает со сроком полномочий органа, который его делегировал. Как пояснил Крашенинников, уходить сенатору или нет, будет зависеть от органа власти, его представившего в Совфед. "Если это глава региона, то будет решать он", - уточнил парламентарий, добавив, что исполняющий обязанности губернатора также сможет принимать решения на этот счет. Светлана Горячева, со своей стороны, представила аргумент в пользу нового механизма: при прежнем порядке, когда приходил новый глава региона, сенатора забирали из Совфеда, и в результате "оголялась территория", которую он представлял.

Профильный комитет одобрил и ряд других поправок, касающихся работы не только Совфеда, но и Госдумы. Одно из предложений относит к ведению сенаторов заслушивание ежегодных докладов Генпрокурора, а Госдумы - главы Центрального Банка. Верхняя палата получит полномочия по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты. Эта новелла на заседании комитета также вызвало вопросы. Крашенинников объяснил, что такая идея была предложена тоже для баланса. Он напомнил, что Госдума наделяется полномочиями в отношении утверждения кабинета министров, за исключением силовиков. Так что нужно перераспределить полномочия. Кстати, вопрос назначения и освобождения от должности зампреда Счетной палаты будет в компетенции нижней палаты.

Одобрены и поправки, которые добавляют в Конституцию ряд уже действующих норм. Так, в Основном законе будет "прописан" парламентский контроль. Кроме того, комитет одобрил поправки о переносе в Конституцию РФ действующего порядка лишения экс-президентов РФ неприкосновенности.