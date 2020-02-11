Предложены поправки в главу Конституции о Федеральном Собрании

В Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступил ряд поправок ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях Конституции РФ. Инициативы затрагивают пятую главу Основного Закона - о Федеральном Собрании. Одно из предложений: экс-президенты России смогут становиться пожизненными сенаторами.

Напомним, базовый законопроект был подготовлен по итогам Послания президента и 23 января принят Госдумой в первом чтении. Пакет поправок ко второму чтению подготовила группа депутатов и сенаторов, которые входят в созданную президентом рабочую группу. Среди авторов - ее сопредседатели Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Главные предложения касаются верхней палаты парламента. В целях совершенствования политической системы сдержек и противовесов поправками предлагается скорректировать и дополнить конституционные нормы о порядке формирования Совета Федерации.

В настоящее время верхняя палата комплектуется представителями регионов, кроме того, право вносить свои кандидатуры есть у президента РФ. При этом президентская "квота" составляет не более 10%, то есть 17 человек. Поправками предлагается увеличить ее до 30 человек. Из них семеро могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

- Это могут быть, к примеру, выдающиеся ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели, - объяснил Павел Крашенинников. - Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет.

Кроме того, согласно поправкам в Совфед смогут пожизненно входить бывшие президенты России после окончания срока своих полномочий либо после их досрочного прекращения в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий сенатора.

- Люди, занимавшие такой пост, имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации, - прокомментировал эту идею Крашенинников.

Глава профильного комитета сообщил, что эти предложения были инициированы членами рабочей группы после изучения опыта работы верхних палат парламента в различных странах. По его оценке, укрепление федеральной составляющей, в том числе за счет представителей РФ в лице выдающихся государственных и общественных деятелей, будет отвечать целям и задачам Совфеда.

Поступившие поправки также касаются полномочий и вопросов ведения обеих палат Федерального Собрания. Члены рабочей группы предложили поднять на конституционный уровень некоторые важные положения, которые сейчас содержатся в законах.

Так, предлагается указать в новой статье 130.1 Конституции, что Совет Федерации и Госдума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять запросы в государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам, входящим в их компетенцию.

А в статье 102 Конституции предлагается закрепить положение о том, что к ведению Совфеда относится заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в России.

В статье 103 Конституции предложено закрепить положение о том, что нижняя палата заслушивает ежегодные отчеты Центрального Банка.

Новыми поправками предлагается передать Совету Федерации полномочия по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты. А вопрос назначения и освобождения от должности зампреда ведомства предложено отнести к компетенции Госдумы. Таким образом, эти полномочия перераспределяются между палатами парламента, резюмировал Крашенинников. При этом они будут осуществляться в действующем порядке по представлению президента, добавил он.

В статью 102 Конституции о вопросах ведения Совета Федерации, кроме того, предложены поправки корреспондирующего характера. Указывается, что верхняя палата проводит консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность Генпрокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров.

Экс-президенты России смогут становиться пожизненными сенаторами

И, наконец, подробнее по сравнению с редакцией первого чтения раскрывается норма о прекращении полномочий судей Конституционного и Верховного судов. Уточняется, что полномочия председателей, их заместителей, а также судей указанных судов могут быть прекращены по представлению президента в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Это может происходить и в иных предусмотренных законодательством случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих функций.

Профильный комитет планирует рассмотреть новые предложения уже на заседании в среду.