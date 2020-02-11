Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет

Никаких дат проведения голосования по поправкам в Основной закон пока нет, все в процессе обсуждения, заявили в Кремле.

Комментируя информацию СМИ, что голосование пройдет 22 апреля и его объявят выходным, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил на брифинге: "Существуют разные точки зрения. Есть и такая. Она вынесена на обсуждение в том числе и рабочей группы. Но каких-либо решений на этот счет не принималось". "Никаких дат нет, они не объявлялись", - напомнил представитель Кремля.

Нет решений и по тому, будет ли это голосование сразу за все поправки, пакетом. А вот то, что уже было сегодня объявлено, Песков подтвердил, - это планы президента встретиться в четверг, 13 февраля, с членами рабочей группы. "Можно предположить, что в том числе и на этой встрече пойдет речь и о параметрах, которые обсуждаются в группе", - добавил он.

"Ничего пока не определено, принятых решений нет, - прокомментировал Песков предложение про сенаторов, их количество и сроки полномочий. - Это одно из многих предложений, инициатив, которые озвучиваются в рамках работы группы".

"Вся информация, которая поступает оттуда - скорее о темах, которые на повестке дня в плане дискуссии, а не принятых решений", - объяснил представитель Кремля.

"Какого-то четкого дедлайна в данном случае нет, работа ведется", - заключил Песков и предложил дождаться встречи президента с рабочей группой: "Там, по крайней мере какие-то заявления будут сделаны".