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12.02.2020 08:16
Рубрика: Видео

Видео: автомобилист без единой царапины пережил чудовищную аварию

Текст: Вадим Давыденко

В комментариях под видео пользователи до хрипоты спорят о модели машины, попавшей в невероятную аварию, но, согласитесь, что распознать в этих металлических ошметках силуэт автомобиля попросту невозможно. Позже прибывшая на место аварии полиция смогла установить, что это был Hyundai.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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О месте происшествия известно чуть больше: парковка у стоматологической клиники в американской Саванне (штат Джорджия). Время - 4:50, для одних - уже раннее утро, для других - самое время ложиться спать.

Виновник аварии - уснувший за рулем владелец Hyundai. За какой-то миг потерявшая управление машина резко вильнула влево, налетела боком на бордюр, трижды перевернулась вокруг своей оси и чудом не задела ни угол здания клиники, ни придорожный столб.

Самое поразительное на этом видео - флегматичный водитель Hyundai, который самостоятельно выбирается из груды металлолома, находит ботинок, слетевший с ноги при аварии, надевает его и своим ходом покидает место ДТП. Видимо, действительно куда-то спешит к 4:55-5:00.

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#видео #авто