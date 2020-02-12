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12.02.2020 03:02
Рубрика: В мире

Видео: Молния попала в самолет в небе над Британией

Молния ударила в пассажирский самолет авиакомпании Aer Lingus. Инцидент произошел над территорией Великобритании, где в этот момент бушевал ураган "Сиара".

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Воздушное судно выполняло рейс EI 277 и направлялось из Бирмингема в Дублин. Как информирует Daily Mail, авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту прибытия.

О пострадавших в результате случившегося не сообщается. Самолет повреждения не получил.

Ранее сообщалось, что на Великобританию обрушился ураган "Сиара". Его уже назвали самым мощным за последние семь лет. Из-за ливней и шквалистого ветра в понедельник были отменены сотни авиарейсов.

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