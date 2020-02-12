Захарова: Москва отвергает обвинения в атаках на мирных жителей в Сирии

Российская сторона отвергает обвинения Турции в якобы совершенных атаках на мирных жителей в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не принимаем эти обвинения", - отметила дипломат. По ее словам, у Москвы с Анкарой есть разночтения по целому ряду вопросов, для их решения эксперты двух стран находятся в контакте друг с другом.

Ранее Захарова также отметила, что Москва сохраняет приверженность достигнутым договоренностям по сирийскому Идлибу и нацелена на продолжение работы с Анкарой по урегулированию ситуации в этой провинции САР. В настоящее время стоит задача снижения уровня насилия на земле, обеспечения безопасности военнослужащих стран-гарантов, которые находятся внутри и снаружи зоны деэскалации, а также предотвращения разжигания вооруженной конфронтации в результате непродуманных силовых действий.