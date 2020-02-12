Захарова: Официальная Варшава заигралась

Официальная Варшава заигралась, перевирая факты о Второй мировой войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала, комментируя слова польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР в победе над фашизмом. Он посчитал, что не Советский Союз, а западные союзники снесли решающий вклад в окончание войны, однако именно СССР извлек наибольшую выгоду, оккупировав Украину, Беларусь, Прибалтику.

"Заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что официальная Варшава - я не говорю про Польшу, Польша - это польский народ, историки, эксперты - заигралась. Вот эта откровенная ложь сейчас представлена в качестве неких исторических фактов. То, что Красная армия не освобождала Варшаву, - это ложь, то, что СССР оккупировал Украину и Беларусь - это не просто ложь, это абсурдная ложь", - подчеркнула дипломат. По ее словам, ранее польские провластные структуры, государственные органы провели совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы, исторические факты, которые будет презентовать Москва, не допустить распространения правды о тех событиях. "Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть, чем ответить", - отметила Захарова.

Напомним, несколько дней назад газета Märkische Oderzeitung опубликовала в одной из своих статей заявление Пшилебского. Он утверждал, что СССР напал на Польшу 17 сентября 1939 года и таким образом сделал невозможным дальнейшее сопротивление нацистской Германии. О том, что никакого организованного сопротивления к тому моменту уже не было, он просто позабыл. Посол заявил, что Россия должна признать, что Вторая мировая война началась в 1939 году, а не в 1941-м. Российские историки никогда этого и не отрицали. Слова о решающем вкладе западных союзников, видимо, греют ему душу, поскольку к ним он относит и польских солдат, сражавшихся против гитлеровской Германии.

В российском посольстве в Берлине, комментируя статью, отметили, что с приближением 75-й годовщины Великой Победы "польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты". О попытках некоторых европейских стран переписать историю неоднократно заявляли в Москве. Как заявил президент Владимир Путин, Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.