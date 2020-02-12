Запуск космического корабля Cygnus с грузом для МКС перенесли на сутки

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) озвучило новую дату запуска ракеты-носителя Antares с космическим грузовиком Cygnus, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) 1,6 тонны оборудования, около тонны научного груза, а также свежие овощи, фрукты и твердые сыры.

Напомним, "из-за нештатных показаний наземного оборудования" намеченный на 9 февраля запуск был отменен за две минуты до старта. Тогда в НАСА заявили, что попробуют отправить Cygnus 13 февраля. Но планы снова поменялись.

"Запуск намечен на 14 февраля с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния). Мы хотим воспользоваться более благоприятными погодными условиями, а также дополнительным временем для проверки замененных датчиков на наземном оборудовании", - говорится в распространенном сообщении, которое цитирует ТАСС.