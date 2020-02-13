Алексей Гордеев занял пост вице-спикера Госдумы

В Госдуме появился новый вице-спикер - Алексей Гордеев, который в прежнем составе правительства занимал пост вице-премьера. Должность в Госдуме ему "уступил" Сергей Неверов, который теперь сосредоточится на работе главы фракции.

Постановление на эту тему депутаты приняли на пленарном заседании. Все фракции поддержали его единогласно.

Алексей Гордеев, заняв соответствующий пост, будет курировать те же вопросы, что и ранее Неверов. Это сфера экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также вопросы международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение на заседании, заявил, что в обязанности Гордеева войдет кураторство важнейших комитетов, на нем будет еще и большая работа по взаимодействию с рядом парламентов, а также в рамках парламентской ассамблеи ОДКБ.

Володин отдельно обратился к депутатам из аграрного комитета. "Приходит человек, который глубоко знает вопросы аграрного комплекса", - заявил он. Спикер поделился ожиданиями, что Гордеев будет уделять большое внимание комплексному развитию сельских территорий, и, конечно, вопросам экономики.

Сергею Неверову его фракция поапплодировала стоя. Володин отметил этот факт и сопроводил его ремаркой, обращаясь к главе думских "единороссов": "Коллеги понимают, что у вас будет больше времени, чтобы уделять им внимание". Он ожидает, что Неверов, сосредоточившись на руководстве фракции, так организует работу парламентского большинства, "чтобы она была более эффективной и инициативной".

Неверов ранее и сам пояснил СМИ, что его решение связано с возросшей нагрузкой. Он также прокомментировал, почему именно Гордееву решено отдать важный пост в ГД. "Алексей Васильевич - политический тяжеловес, - оценил парламентарий, - прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером. Коллеги его уважают".

Мандат Гордееву перешел от экс-депутата Геннадия Кулика, который стал советником Володина по вопросам сельского хозяйства. Экс-зампред кабмина возглавлял ту же региональную группу, что и Кулик, на выборах в 2016 году. Он шел первым номером в группе, объединяющей Владимирскую, Воронежскую, Липецкую и Рязанскую области. Гордеев был избран, но тогда от мандата отказался.

Отвечая на вопрос лидера ЛДПР Владимира Жириновского, новый вице-спикер обещал коллегам-депутатам тесные контакты с губернаторским корпусом регионов, которые теперь представляет в ГД.

Напомним также, что в "послужном списке" Гордеева - работа министром сельского хозяйства, губернатором Воронежской области и полпредом президента в ЦФО.