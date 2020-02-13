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13.02.2020 13:29
Рубрика: Власть

Алексей Гордеев занял пост вице-спикера Госдумы

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме появился новый вице-спикер - Алексей Гордеев, который в прежнем составе правительства занимал пост вице-премьера. Должность в Госдуме ему "уступил" Сергей Неверов, который теперь сосредоточится на работе главы фракции.
Алексей Гордеев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС Алексей Гордеев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Алексей Гордеев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Постановление на эту тему депутаты приняли на пленарном заседании. Все фракции поддержали его единогласно.

Алексей Гордеев, заняв соответствующий пост, будет курировать те же вопросы, что и ранее Неверов. Это сфера экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также вопросы международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран).

Фото: Pixabay
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение на заседании, заявил, что в обязанности Гордеева войдет кураторство важнейших комитетов, на нем будет еще и большая работа по взаимодействию с рядом парламентов, а также в рамках парламентской ассамблеи ОДКБ.

Володин отдельно обратился к депутатам из аграрного комитета. "Приходит человек, который глубоко знает вопросы аграрного комплекса", - заявил он. Спикер поделился ожиданиями, что Гордеев будет уделять большое внимание комплексному развитию сельских территорий, и, конечно, вопросам экономики.

Сергею Неверову его фракция поапплодировала стоя. Володин отметил этот факт и сопроводил его ремаркой, обращаясь к главе думских "единороссов": "Коллеги понимают, что у вас будет больше времени, чтобы уделять им внимание". Он ожидает, что Неверов, сосредоточившись на руководстве фракции, так организует работу парламентского большинства, "чтобы она была более эффективной и инициативной".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Неверов ранее и сам пояснил СМИ, что его решение связано с возросшей нагрузкой. Он также прокомментировал, почему именно Гордееву решено отдать важный пост в ГД. "Алексей Васильевич - политический тяжеловес, - оценил парламентарий, - прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером. Коллеги его уважают".

Мандат Гордееву перешел от экс-депутата Геннадия Кулика, который стал советником Володина по вопросам сельского хозяйства. Экс-зампред кабмина возглавлял ту же региональную группу, что и Кулик, на выборах в 2016 году. Он шел первым номером в группе, объединяющей Владимирскую, Воронежскую, Липецкую и Рязанскую области. Гордеев был избран, но тогда от мандата отказался.

Отвечая на вопрос лидера ЛДПР Владимира Жириновского, новый вице-спикер обещал коллегам-депутатам тесные контакты с губернаторским корпусом регионов, которые теперь представляет в ГД.

Напомним также, что в "послужном списке" Гордеева - работа министром сельского хозяйства, губернатором Воронежской области и полпредом президента в ЦФО.

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