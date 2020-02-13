Авиасообщение с Китаем сократилось на 67 процентов

Число авиамаршрутов между Китаем и другими странами из-за вспышки нового коронавируса COVID-19 сократилось на 67 процентов. Такие данные опубликовала японская газета "Никкэй".

Сотрудники печатного издания, специализирующегося на экономических новостях, посчитали, что самый большой спад трафика (80 процентов) наблюдается на американском направлении. И это закономерно. Соединенные Штаты ввели наиболее жесткие ограничения на въезд в страну прибывающих из КНР граждан.

Примерно наполовину уменьшилось количество рейсов между Китаем и Японией, а также Южной Кореей. Изменения в расписании коснулись огромного количества людей. Называется цифра 2,4 миллиона человек. Всем им пришлось менять свои планы в последний момент.