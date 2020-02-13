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13.02.2020 15:27
Рубрика: Культура

Фильм Бекмамбетова о герое ВОВ Девятаеве будет в вертикальном формате

Текст: Сусанна Альперина
Герой Советского Союза летчик Михаил Девятаев. Фото: Владимир Акимов/РИА Новости Герой Советского Союза летчик Михаил Девятаев. Фото: Владимир Акимов/РИА Новости
Герой Советского Союза летчик Михаил Девятаев. Фото: Владимир Акимов/РИА Новости

На прошлой неделе, 8 февраля, отмечалась годовщина подвига советского летчика Михаила Девятаева. Вскор стало известно, что режиссер, продюсер, автор киноязыка screenlife Тимур Бекмамбетов снимет об этом фильм. Он станет первой полнометражной лентой, которую снимут сразу в двух форматах: помимо горизонтального формате в инновационном вертикальном.
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Фильм расскажет историю летчика-истребителя Михаила Девятаева, который, совершив невозможное, окончательно разрушил надежды Гитлера на победу в Великой Отечественной войне. Группа Девятаева, чудом избежавшего смерти, смогла вырваться из немецкого плена и рассекретить оружие врага. Благодаря информации, предоставленной сбежавшей группой летчика, союзные войска полностью уничтожили секретные объекты немецкой армии, лишив противника последней надежды на победу. Сопродюсерами проекта выступают студии "Базелевс", "Военфильм" и "МТС-Медиа".

Пресс-конференция, посвященная будущей картине, пройдет 17 февраля в формате онлайн. Спикеры - сам Бекмамбетов, продюсеры Игорь Угольников, Игорь Мишин, актер Павел Прилучный, сын Михаила Девятаева и консультант фильма Александр Девятаев.

Это не первый опыт работы Бекмамбетова в вертикальном формате. С Михаилом Зыгарем он выпускал проект "1968. Digital". Каждая из 40 серий сериала - история реального героя 1968-го года, рассказанная через экран смартфона, который мог бы у него быть. Материал подан именно в вертикальном формате, чтобы его было удобно смотреть на телефоне.

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