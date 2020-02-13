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13.02.2020 11:59
Рубрика: Происшествия

Бизнесмен Борис Минц арестован заочно

Текст: Владимир Полетаев
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы "Открытие" бизнесмена и банкира Бориса Минца. Он проходит главным обвиняемым по делу о растрате 34 миллиардов рублей.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Судья Ирина Вырышева в постановлении указала, что "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Минца на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ".

Фото: РИА Новости
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По уголовному делу фигурантами также являются двое сыновей Минца - Дмитрий и Александр. Отцу и сыновьям предъявлено заочно обвинение в особо крупной растрате по части 4 статьи 160 УК РФ. Все трое объявлены в международный розыск.

В конце января Басманный суд столицы заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сыновьям бизнесмена Дмитрию и Александру. Решение вопроса о заочном аресте Минца-старшего откладывалось несколько раз - сначала защита просила дать ей больше времени на подготовку позиции, а позже слушание было перенесено из-за поступивших в суд анонимных угроз о "минировании" здания.

Прокурор в суде назвал Минца-старшего членом преступной группы, исполнявшим наиболее активную роль в преступлении.

Как заявлял адвокат бизнесмена Алексей Куприянов, Минцы не признают вину и считают, что через уголовное дело недоброжелатели пытаются завладеть их имуществом и бизнесом. По словам защитника, бизнесмен и его сыновья "не похитили у банка ни рубля". "Это не может быть растратой ни в каком контексте. Одна сделка произвольно вырывается следствием из контекста правоотношений двух лиц, рассматривается вне экономического положения", - отмечал Куприянов.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Как следует из материалов уголовного дела, Минцы стали фигурантами уголовного дела о растрате, расследование по которому началось 17 сентября 2018 года. По этому делу весной прошлого года заочно был арестован бывший председатель правления банка "Открытие" Евгений Данкевич.

Следствие считает, что летом 2017 года Минцы и Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 Груп Финанс".

Известно, что с 2016 года Борис Минц проживал на Мальте, а с 2018 года он вместе с семьей обосновался в Лондоне.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы

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