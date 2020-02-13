Эксперты Digital IP расскажут об эволюции интеллектуальных прав в цифровую эпоху

Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP ведет набор на образовательную программу.

Образовательная программа повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP состоит из четырех модулей: творчество, технологии, экономика, общество. Она направлена на обучение специалистов, род деятельности которых связан с процессами создания, защиты, коммерциализации или исследования интеллектуальных продуктов и услуг. Лекторы - ведущие российские эксперты в области интеллектуального права и высоких технологий.

Председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi, генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Александр Сухотин выступит с лекциями в двух модулях. В модуле "Экономика" он расскажет о новых возможностях привлечения инвестиций и коммерциализации нематериальных активов. Говоря о содержании этой лекции, эксперт рассказал, что объекты интеллектуальной собственности можно использовать в качестве гарантии при получении финансирования. "Когда правообладатель обращается в банк и пытается использовать свои права в качестве обеспечения по кредиту, обычно возникает множество нюансов, поскольку банки крайне неохотно принимают залоги такого типа. Я расскажу об альтернативных моделях монетизации творческого продукта, связанных с новой волной краудинвестинга, краудлендинга и краудфандинга. В частности, о платформах, позволяющих собирать средства с рынка - будь то с профессиональных инвесторов или поклонников", - сказал Сухотин.

Он пояснил, что краудфандинг, в том числе под залог интеллектуальных прав, сейчас особенно популярен в творческой среде. Так, музыканты порой предлагают поклонникам профинансировать запись нового альбома, а в качестве залога передают исключительное право на предыдущий. "Учащиеся узнают, как устроен рынок краудфандинга и, в частности, платформа Co-Fi, какие особенности и ограничения она предусматривает", - добавил эксперт.

Также Александр Сухотин примет участие в дискуссии о том, как в современных цифровых реалиях происходит переход от коллективного управления правами к индивидуальному. Встреча пройдет в рамках модуля "Общество" вместе с директором Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики, вице-президентом по R&D Федерации интеллектуальной собственности, кандидатом юридических наук Екатериной Чуковской.

Объясняя актуальность темы, Сухотин подчеркнул, что "раньше правообладатели были вынуждены обращаться в общества по коллективному управлению авторскими и смежными правами, но сейчас администрировать охраняемые объекты можно в индивидуальном режиме". Эксперт расскажет учащимся Digital IP, как правообладателям зарабатывать на интеллектуальной собственности, не прибегая к помощи посредников.

Старший юрист Baker McKenzie Юрий Яхин проведет лекцию на тему "Монетарная ответственность" в модуле "Экономика" и примет участие в дискуссии "Богатство бесплатного" совместно с президентом Ассоциации интернет-издателей, заведующим кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидатом филологических наук Иваном Засурским (модуль "Общество").

Яхин подчеркнул, что шанс взыскать компенсацию за нарушение интеллектуальных прав в России особенно невелик: "Обычно ответчик, на которого подали в суд за нарушение интеллектуальных прав, начинает долгую процедуру оспаривания. Практика показывает, что часто действия ответчика оказываются успешными или сильно затягивают разбирательство. Суды же нередко снижают размер компенсации до минимальных размеров. К примеру, известны случаи взыскания пятисот рублей. В итоге в выигрыше остаются нарушители, а правообладатели теряют деньги".

По его словам, Россия может войти в число мировых лидеров по объему рынка нематериальных активов, если создаст благоприятные условия для защиты интеллектуальных прав: "В некоторых областях в нашей стране за последние годы наблюдаются улучшения в плане защиты интеллектуальной собственности. Блокировки пиратских сайтов в интернете дают положительный эффект. Радует, что правительство перешло к поддержке легальных онлайн-сервисов, однако многие из них пока еще не окупились на рынке из-за многочисленных убытков".

Первый модуль образовательной программы ("Творчество") стартует 2 марта и продлится по 11 апреля в Москве. Подробности доступны на официальном сайте Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.