Эксперты Digital IP расскажут об эволюции интеллектуальных прав в цифровую эпоху

Новости

Игорь Тальков-младший получил условный срок 16:33
Путин: Включить в Конституцию победу СССР во Второй мировой войне - хорошая идея 16:29
Обнародовано видео с места ДТП под Псковом, где погибло 8 человек 16:26
Госдума установит новый срок внесения поправок в Конституцию 16:24
Минфин Беларуси разместит гособлигации на российском рынке 16:23
Путин: Второе чтение в ГД по поправкам в Конституцию можно отложить 16:15
В Челябинске таксист избил пассажиров за просьбу их подвезти 16:08
Цены растут: украинские броневики оказались в центре скандала 16:05
Мгновенная карма. Водитель Mazda поплатился за агрессивное вождение 16:01
В Перми осудили молодоженов, ограбивших организаторов свадьбы 15:45
Врачам Удмуртии запретили обсуждать отказ от "солнечных детей" 15:40
В Японии впервые человек умер от коронавируса 15:33
Фильм Бекмамбетова о герое ВОВ Девятаеве будет в вертикальном формате 15:27
В Беларуси финансовая милиция выявила за год свыше 650 преступлений 15:21
Топ-10 самых ликвидных "бэушек" российского рынка 15:17
Аэропорт "Шереметьево" станет полностью частным 15:16
ЦБ РФ решил ввести пакетный принцип изменения правил для банков 15:12
Как купить квартиру, изъятую банком у должника по кредиту 15:05
Старые "трёшки" BMW подвели российских владельцев качеством 15:02
ВМФ России принял на вооружение с 2003 года 15 подводных лодок 15:02
Фигуристка Константинова перешла в академию "Ангелы Плющенко" 15:01
В Волгограде ветеринара задержали за взятку в 1,4 млн рублей 14:56
В Японии таксист и врач заразились коронавирусом 14:56
Героя войны со столетним юбилеем поздравил директор Росгвардии Виктор Золотов 14:53
В Крыму два человека погибли в ДТП с ВАЗом и "Газелью" 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13.02.2020 14:59
Рубрика: Digital
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Эксперты Digital IP расскажут об эволюции интеллектуальных прав в цифровую эпоху

Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP ведет набор на образовательную программу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Образовательная программа повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP состоит из четырех модулей: творчество, технологии, экономика, общество. Она направлена на обучение специалистов, род деятельности которых связан с процессами создания, защиты, коммерциализации или исследования интеллектуальных продуктов и услуг. Лекторы - ведущие российские эксперты в области интеллектуального права и высоких технологий.

Фото: Представлено пресс-службой IPChain
Делегация Фонда "Сколково" и Ассоциации IPChain посетила с деловым визитом штаб-квартиру ВОИС

Председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi, генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Александр Сухотин выступит с лекциями в двух модулях. В модуле "Экономика" он расскажет о новых возможностях привлечения инвестиций и коммерциализации нематериальных активов. Говоря о содержании этой лекции, эксперт рассказал, что объекты интеллектуальной собственности можно использовать в качестве гарантии при получении финансирования. "Когда правообладатель обращается в банк и пытается использовать свои права в качестве обеспечения по кредиту, обычно возникает множество нюансов, поскольку банки крайне неохотно принимают залоги такого типа. Я расскажу об альтернативных моделях монетизации творческого продукта, связанных с новой волной краудинвестинга, краудлендинга и краудфандинга. В частности, о платформах, позволяющих собирать средства с рынка - будь то с профессиональных инвесторов или поклонников", - сказал Сухотин.

Он пояснил, что краудфандинг, в том числе под залог интеллектуальных прав, сейчас особенно популярен в творческой среде. Так, музыканты порой предлагают поклонникам профинансировать запись нового альбома, а в качестве залога передают исключительное право на предыдущий. "Учащиеся узнают, как устроен рынок краудфандинга и, в частности, платформа Co-Fi, какие особенности и ограничения она предусматривает", - добавил эксперт.

Также Александр Сухотин примет участие в дискуссии о том, как в современных цифровых реалиях происходит переход от коллективного управления правами к индивидуальному. Встреча пройдет в рамках модуля "Общество" вместе с директором Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики, вице-президентом по R&D Федерации интеллектуальной собственности, кандидатом юридических наук Екатериной Чуковской.

Объясняя актуальность темы, Сухотин подчеркнул, что "раньше правообладатели были вынуждены обращаться в общества по коллективному управлению авторскими и смежными правами, но сейчас администрировать охраняемые объекты можно в индивидуальном режиме". Эксперт расскажет учащимся Digital IP, как правообладателям зарабатывать на интеллектуальной собственности, не прибегая к помощи посредников.

Старший юрист Baker McKenzie Юрий Яхин проведет лекцию на тему "Монетарная ответственность" в модуле "Экономика" и примет участие в дискуссии "Богатство бесплатного" совместно с президентом Ассоциации интернет-издателей, заведующим кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидатом филологических наук Иваном Засурским (модуль "Общество").

Фото: iStock
Ассоциация IPChain рассказала, как работать с интеллектуальной собственностью в цифровую эпоху

Яхин подчеркнул, что шанс взыскать компенсацию за нарушение интеллектуальных прав в России особенно невелик: "Обычно ответчик, на которого подали в суд за нарушение интеллектуальных прав, начинает долгую процедуру оспаривания. Практика показывает, что часто действия ответчика оказываются успешными или сильно затягивают разбирательство. Суды же нередко снижают размер компенсации до минимальных размеров. К примеру, известны случаи взыскания пятисот рублей. В итоге в выигрыше остаются нарушители, а правообладатели теряют деньги".

По его словам, Россия может войти в число мировых лидеров по объему рынка нематериальных активов, если создаст благоприятные условия для защиты интеллектуальных прав: "В некоторых областях в нашей стране за последние годы наблюдаются улучшения в плане защиты интеллектуальной собственности. Блокировки пиратских сайтов в интернете дают положительный эффект. Радует, что правительство перешло к поддержке легальных онлайн-сервисов, однако многие из них пока еще не окупились на рынке из-за многочисленных убытков".

Первый модуль образовательной программы ("Творчество") стартует 2 марта и продлится по 11 апреля в Москве. Подробности доступны на официальном сайте Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Digital Технологии

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность привлечения США к ситуации в Идлибе
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В России планируют провести "гаражную амнистию"
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад

Новости проекта

25.10.2019
"Музыкальный материал отстаивает себя сам"
30.09.2019
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain В Российском союзе промышленников и предпринимателей обсудили актуальное состояние российских креативных индустрий
29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области