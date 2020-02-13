Футболист Кокорин отправился на сбор в Турцию в составе "Зенита-2"

Нападающий Александр Кокорин улетел на очередной тренировочный сбор в Турцию вместе со второй командой санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит", выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата России, сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".

В Турции "Зенит-2" будет тренироваться до 28 февраля. Всего на третий сбор отправились 26 футболистов, включая Кокорина.

Ранее владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил о достижении договоренности с Кокориным, согласно которой 28-летний форвард проведет оставшуюся часть сезона в его команде на правах аренды. Клуб с черноморского побережья, как и "Зенит-2", проводит сбор в Турции.

Сочинцы сообщили о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина еще 21 января, однако сам футболист отказался от перехода, после чего руководство "сине-бело-голубых" отправило его во вторую команду.