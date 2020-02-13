Владелец "Сочи" заявил, что Кокорин согласился на переход в его клуб

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что достигнута договоренность с нападающим "Зенита" Александром Кокориным: футболист согласился провести концовку нынешнего сезона в его клубе. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду стало известно о состоявшейся встрече Ротенберга и Кокорина, на которой обсуждалось будущее футболиста. Тогда источник сообщил, что они почти договорились, и, по всей видимости, форвард питерского клуба все же окажется в "Сочи".

"Вчера (12 февраля - прим. "РГ") я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в "Сочи", - сказал Ротенберг.

21 января сочинцы уже объявили о переходе до конца сезона на правах аренды Кокорина, однако сам футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры и рассчитывал завоевать место в составе "Зенита". В итоге после первого сбора с главной командой, на второй он отправился уже в "Зените-2".