Новости

В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями 01:01
НАТО возобновит тренировочную миссию в Ираке 00:52
Ученые показали, как получать электроэнергию от оконного стекла 00:46
Источник: Кокорин провел переговоры с президентом "Сочи" 00:38
Сирийские войска выбили террористов из трех поселков под Алеппо 00:16
Нарышкин назвал Польшу "молчаливой пособницей" гитлеровской Германии 12.02.2020
Илюшникова назначена замглавы Минэкономразвития РФ 12.02.2020
ВОЗ будет координировать клинические исследования для борьбы с коронавирусом 12.02.2020
Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса 12.02.2020
В Британии компьютерный сбой омолодил долгожителя на 100 лет 12.02.2020
В Сирии военные США обстреляли гражданских: погиб подросток 12.02.2020
Сериал "Триггер" за трое суток до телепремьеры набрал 2,5 млн просмотров в Сети 12.02.2020
"Спартак" разгромил "Грассхоппер" на клубном ЧМ по пляжному футболу 12.02.2020
"Монако" готов произвести солидарные выплаты за Головина 12.02.2020
Заразивший 11 человек коронавирусом британец выздоровел 12.02.2020
Нейрофизиологи описали момент, когда человек принимает сознательное решение 12.02.2020
Грау: Для решения конфликта на востоке Украины требуются усилия и политическая воля 12.02.2020
Турчак и Нарышкин возглавили оргкомитет ЕР по сохранению исторической памяти 12.02.2020
В "огнеопасном льду" биологи нашли новую форму жизни 12.02.2020
Археологи впервые прошли по пути майя в загробный мир 12.02.2020
В Тюмени следователя уволили за вечеринку с АУЕ-лозунгами 12.02.2020
Потребкооперация в 1,5 раза увеличит количество автолавок в России 12.02.2020
Москва достигла целей устойчивого развития, установленных к 2030 году 12.02.2020
В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов поезда 12.02.2020
В подвале подмосковной пятиэтажки поселилась дикая лиса 12.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
13.02.2020 00:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Источник: Кокорин провел переговоры с президентом "Сочи"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в среду провел переговоры с президентом футбольного клуба "Сочи" Борисом Ротенбергом.

О состоявшейся встрече сообщил известный спортивный комментатор и журналист Нобель Арустамян. Он сообщил, что переговоры между футболистом и сочинцами находятся в завершающей стадии. Не исключено, что в скором времени Кокорин присоединится к новой команде на сборе в Турции.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Кокорин заявил, что его будущее в футболе зависит только от него

История с переходом Кокорина берет отсчет с 21 января, когда "Сочи" на своем официальном сайте сообщил о том, что нападающий "Зенита" завершит сезон в команде на берегу Черного моря на правах аренды.

Сам футболист отказался от этого перехода, заявив, что с ним никто не разговаривал на эту тему. Более того, свою поддержку игроку выразил и наставник питерцев Сергей Семак, заявивший, что такой форвард пригодился бы его команде. Кокорин летал на первый сбор с "Зенитом" и даже выводил команду на контрольные матчи с капитанской повязкой. Но на второй сбор он отправился уже с "Зенитом-2".

Кокорин заявил, что его официальная зарплата в "Зените" менее 20 тыс рублей
Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Сочи" Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Краснодарский край Футбольные трансферы

Главное сегодня

Путин и Конте обсудили ход урегулирования в Ливии
Мишустин отменил действие более 3600 советских документов
Песков назвал цель ударов по Идлибу сирийских военных
ОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть
СК возбудил дело о халатности после самоубийства подсудимого в суде
Футбол
Футбол
Дзюба признался, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм"
Гимнастика
Гимнастика
Гимнастка Солдатова рассказала, что приостановила карьеру из-за булимии