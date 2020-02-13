Источник: Кокорин провел переговоры с президентом "Сочи"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в среду провел переговоры с президентом футбольного клуба "Сочи" Борисом Ротенбергом.

О состоявшейся встрече сообщил известный спортивный комментатор и журналист Нобель Арустамян. Он сообщил, что переговоры между футболистом и сочинцами находятся в завершающей стадии. Не исключено, что в скором времени Кокорин присоединится к новой команде на сборе в Турции.

История с переходом Кокорина берет отсчет с 21 января, когда "Сочи" на своем официальном сайте сообщил о том, что нападающий "Зенита" завершит сезон в команде на берегу Черного моря на правах аренды.

Сам футболист отказался от этого перехода, заявив, что с ним никто не разговаривал на эту тему. Более того, свою поддержку игроку выразил и наставник питерцев Сергей Семак, заявивший, что такой форвард пригодился бы его команде. Кокорин летал на первый сбор с "Зенитом" и даже выводил команду на контрольные матчи с капитанской повязкой. Но на второй сбор он отправился уже с "Зенитом-2".