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13.02.2020 16:24
Рубрика: Власть

Госдума установит новый срок внесения поправок в Конституцию

Текст: Татьяна Замахина

Госдума 17 февраля рассмотрит вопрос о продлении срока внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение на эту тему главы государства.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Ранее вопрос был поднят на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. Вячеслав Володин рассказал, что он будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Думы. То есть 17 февраля.

По словам Володина, депутаты поддержат предложение президента. "Мы видим, большое количество поправок поступает. Дополнительное время позволит более качественно проработать предложения", - заявил он.

Напомним, что в рабочей группе и в профильном думском комитете идет работа по подготовке ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях Конституции РФ. По последним данным, в комитет по госстроительству и законодательству поступило порядка двухсот поправок. Депутаты, сенаторы, эксперты и прочие члены рабгруппы продолжают сбор и оформление новых предложений для внесения в ГД.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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