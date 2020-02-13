HUAWEI Watch GT 2: полезны и в офисе, и в спортзале

Новости

В Сургутском районе ветеранов освободили от платы за ЖКУ и простили долги 11:59
В электронной медкарте открыли доступ к прививкам детей 11:55
У "Аладдина" Гая Ричи появится продолжение 11:54
Московские заводы позвали на бесплатные экскурсии 11:51
В Хабаровском крае из-за гололеда ограничили движение автобусов 11:49
В Крыму спасатели вытянули зависшее над обрывом авто с людьми 11:47
Культовая комедия "Дорогая, я уменьшил детей" получит продолжение 11:44
СМИ: "Санса Старк" из "Игры престолов" впервые станет мамой 11:29
Депутаты предложили меры против скрутки пробега авто при продаже 11:28
В Москве снесут заброшенный кинотеатр "Севастополь" 11:27
Жителя Якутии осудили за незаконный оборот пяти килограммов золота 11:21
Более 50 услуг и сервисов запустили и улучшили по просьбам москвичей 11:21
В янтаре нашли древнюю пчелу, сохранившую черты хищных предков 11:18
Иркутскую колонию проверят из-за фото застолья с участием убийцы Немцова 11:14
Заммэра Москвы: Подтвержденных случаев коронавируса в столице нет 11:13
Названы самые "свадебные" города России 11:12
Генетики обнаружили ДНК неизвестного вида гоминид в геноме африканцев 11:10
Стивен Кинг объяснил продажу прав на экранизацию томской школьнице 11:06
В Костроме на мосту загорелся автобус с пассажирами 11:05
Hyundai вывел на тест новый электрокроссовер 11:05
Как поймать в кадр редкое животное: фотограф Михаил Ездаков поделился секретами фотоохоты 10:54
В Китае уволили высокопоставленных чиновников из-за коронавируса 10:53
В Сибири задержан полицейский, делившийся за взятки данными об умерших 10:47
Владелец "Сочи" заявил, что Кокорин согласился на переход в его клуб 10:45
14 станций МЦД получат новые названия 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 10:30
Рубрика: Digital

Умные часы нового поколения можно не заряжать неделю

HUAWEI Watch GT 2: полезны и в офисе, и в спортзале
Текст: Кира Камнева
14 февраля в России стартуют продажи новой версии смарт-часов HUAWEI Watch GT 2. Пользователям доступны две премиальные модели на металлическом ÷браслете - с циферблатом 46-мм цвета "титановый серый" и с циферблатом 42-мм цвета "золотой шампань". Спортивные и классические версии умных часов были представлены в октябре 2019 года. О том, почему новая модель будет уместна и на деловой встрече, и на тренировке - в обзоре "РГ".

Стильный дизайн

Отличительная черта новой версии HUAWEI Watch GT 2 - металлический браслет. Чтобы создать красивую и при этом удобную конструкцию из металла, инженеры и дизайнеры приложили немало усилий. В результате браслет удобно облегает запястье, не задевает одежду, он более практичный по сравнению с кожаным ремешком - не растягивается и не образует заломов, более стойкий к воздействию влаги.

Можно выбрать из двух вариантов: миланское плетение в цвете "Золотой шампань" подойдет к стилю smart casual. Браслет из титанового сплава в цвете "Титановый серый" более крупный - под стать увеличенному корпусу 46 мм.

Фото: HUAWEI

Специально для премиальных версий смарт-часов HUAWEI разработала новую коллекцию циферблатов. В нее вошли как классические дизайны, уместные на деловой встрече, так и дизайнерские, отображающие дополнительную информацию, необходимую в различных ситуациях.

Для покрытия экрана в часах используется закаленное противоударное 3D-стекло, обработанное по методу ювелирной огранки. В моделях с корпусом 42 мм стекло изогнутое, и его обрамляет тонкий металлический ободок всего 1,1 мм толщиной. У версии 46 мм стекло безрамочное. Дисплей обеих моделей яркий, контрастный, с расширенным цветовым спектром.

Высокая производительность

Буквы GT в названии смарт-часов отсылают к автомобильной категории Gran Turismo - дословно "большое путешествие". Так называют высокоскоростные автомобили, предназначенные для поездок на большие расстояния. С HUAWEI WATCH GT 2 также можно смело отправляться в длительную командировку или отпуск, не беспокоясь о зарядке гаджета.

Смарт-часы способны работать без подзарядки до 7 дней, а модель 46-мм - до двух недель. Ежедневного активное использование этой модели предполагает прием до 6 входящих звонков и до 50 sms, звонки по Bluetooth и прослушивание музыки в течение 30 минут, включенный мониторинг сердцебиения и качества сна, активирование режима тренировки на срок до 90 минут (с включенным GPS), включение и выключение дисплея до 200 раз. За высокую производительность в HUAWEI Watch GT 2 отвечает процессор Kirin A1, специально разработанный HUAWEI для носимых устройств. При высокой вычислительной мощности он демонстрирует низкое энергопотребление.

Персональный тренер

Всемирная организация здравоохранения выделяет пять ключевых элементов качественной жизни: регулярные тренировки, правильное питание, качественный сон, психологический и физиологический факторы. В новой серии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2 добавлены новые опции для более точного мониторинга всех этих аспектов. Часы создают персонализированные рекомендации и присутствуют в жизни пользователя в качестве личного помощника, консультанта и тренера.

Российские разработчики создали технологию HUAWEI TruSeen 3.5 для максимально точного измерения пульса. С помощью умных алгоритмов и высокочувствительных сенсоров смарт-часы отслеживают сердцебиение в режиме реального времени. На основе полученных данных гаджет ведет сравнительный мониторинг и помогает диагностировать мерцательную аритмию на ранней стадии, чтобы своевременно начать профилактику заболевания.

Во время тренировок часы анализируют около 190 параметров состояния организма - благодаря встроенному гироскопу и аксерометру. Эти данные позволяют давать профессиональные рекомендации по улучшению эффективности занятий. В смарт-часах HUAWEI WATCH GT 2 представлены 15 режимов тренировки - фактически пользователь получает в свое распоряжение персонального тренера. Во время плавания, бега, езды на велосипеде и другой активности смарт-часы отслеживают до 13 показателей того, насколько эффективно вы занимаетесь спортом, и дают советы, мотивируя на результат.

Спокойный сон

Владельцы HUAWEI WATCH GT 2 могут не только тренироваться, но и спать более продуктивно. За усовершенствованный мониторинг сна в смарт-часах отвечает технология HUAWEI TruSleep™ 2.0. Гаджет отслеживает качество отдыха, анализирует его, фиксирует динамику. В частности, оценивает уровень пульса, дыхания, продолжительность сна, выявляя до шести типичных проблем. Это трудности при засыпании, беспокойный сон, преждевременное бодрствование и т.п. Смарт-часы дают советы и предлагают упражнения для быстрого расслабления - в целом, до 200 умных идей, как хорошо выспаться.

Новые модели HUAWEI Watch GT 2 будут доступны в фирменных магазинах HUAWEI и интернет-магазине компании.

Digital Технологии

Главное сегодня

В Госдуме поддержали идею запретить шуметь в дневные часы
Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну
Названа предварительная причина смертельного ДТП под Псковом
В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями