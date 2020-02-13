HUAWEI Watch GT 2: полезны и в офисе, и в спортзале

14 февраля в России стартуют продажи новой версии смарт-часов HUAWEI Watch GT 2. Пользователям доступны две премиальные модели на металлическом ÷браслете - с циферблатом 46-мм цвета "титановый серый" и с циферблатом 42-мм цвета "золотой шампань". Спортивные и классические версии умных часов были представлены в октябре 2019 года. О том, почему новая модель будет уместна и на деловой встрече, и на тренировке - в обзоре "РГ".

Стильный дизайн

Отличительная черта новой версии HUAWEI Watch GT 2 - металлический браслет. Чтобы создать красивую и при этом удобную конструкцию из металла, инженеры и дизайнеры приложили немало усилий. В результате браслет удобно облегает запястье, не задевает одежду, он более практичный по сравнению с кожаным ремешком - не растягивается и не образует заломов, более стойкий к воздействию влаги.

Можно выбрать из двух вариантов: миланское плетение в цвете "Золотой шампань" подойдет к стилю smart casual. Браслет из титанового сплава в цвете "Титановый серый" более крупный - под стать увеличенному корпусу 46 мм.

Фото: HUAWEI

Специально для премиальных версий смарт-часов HUAWEI разработала новую коллекцию циферблатов. В нее вошли как классические дизайны, уместные на деловой встрече, так и дизайнерские, отображающие дополнительную информацию, необходимую в различных ситуациях.

Для покрытия экрана в часах используется закаленное противоударное 3D-стекло, обработанное по методу ювелирной огранки. В моделях с корпусом 42 мм стекло изогнутое, и его обрамляет тонкий металлический ободок всего 1,1 мм толщиной. У версии 46 мм стекло безрамочное. Дисплей обеих моделей яркий, контрастный, с расширенным цветовым спектром.

Высокая производительность

Буквы GT в названии смарт-часов отсылают к автомобильной категории Gran Turismo - дословно "большое путешествие". Так называют высокоскоростные автомобили, предназначенные для поездок на большие расстояния. С HUAWEI WATCH GT 2 также можно смело отправляться в длительную командировку или отпуск, не беспокоясь о зарядке гаджета.

Смарт-часы способны работать без подзарядки до 7 дней, а модель 46-мм - до двух недель. Ежедневного активное использование этой модели предполагает прием до 6 входящих звонков и до 50 sms, звонки по Bluetooth и прослушивание музыки в течение 30 минут, включенный мониторинг сердцебиения и качества сна, активирование режима тренировки на срок до 90 минут (с включенным GPS), включение и выключение дисплея до 200 раз. За высокую производительность в HUAWEI Watch GT 2 отвечает процессор Kirin A1, специально разработанный HUAWEI для носимых устройств. При высокой вычислительной мощности он демонстрирует низкое энергопотребление.

Персональный тренер

Всемирная организация здравоохранения выделяет пять ключевых элементов качественной жизни: регулярные тренировки, правильное питание, качественный сон, психологический и физиологический факторы. В новой серии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2 добавлены новые опции для более точного мониторинга всех этих аспектов. Часы создают персонализированные рекомендации и присутствуют в жизни пользователя в качестве личного помощника, консультанта и тренера.

Российские разработчики создали технологию HUAWEI TruSeen 3.5 для максимально точного измерения пульса. С помощью умных алгоритмов и высокочувствительных сенсоров смарт-часы отслеживают сердцебиение в режиме реального времени. На основе полученных данных гаджет ведет сравнительный мониторинг и помогает диагностировать мерцательную аритмию на ранней стадии, чтобы своевременно начать профилактику заболевания.

Во время тренировок часы анализируют около 190 параметров состояния организма - благодаря встроенному гироскопу и аксерометру. Эти данные позволяют давать профессиональные рекомендации по улучшению эффективности занятий. В смарт-часах HUAWEI WATCH GT 2 представлены 15 режимов тренировки - фактически пользователь получает в свое распоряжение персонального тренера. Во время плавания, бега, езды на велосипеде и другой активности смарт-часы отслеживают до 13 показателей того, насколько эффективно вы занимаетесь спортом, и дают советы, мотивируя на результат.

Спокойный сон

Владельцы HUAWEI WATCH GT 2 могут не только тренироваться, но и спать более продуктивно. За усовершенствованный мониторинг сна в смарт-часах отвечает технология HUAWEI TruSleep™ 2.0. Гаджет отслеживает качество отдыха, анализирует его, фиксирует динамику. В частности, оценивает уровень пульса, дыхания, продолжительность сна, выявляя до шести типичных проблем. Это трудности при засыпании, беспокойный сон, преждевременное бодрствование и т.п. Смарт-часы дают советы и предлагают упражнения для быстрого расслабления - в целом, до 200 умных идей, как хорошо выспаться.

Новые модели HUAWEI Watch GT 2 будут доступны в фирменных магазинах HUAWEI и интернет-магазине компании.