Hyundai вывел на тест новый электрокроссовер

Компания Hyundai проводит дорожные тесты нового электрокроссовера - товарного воплощения концептуального Hyundai 45, представленного менее полугода назад на Франкфуртском автосалоне. Фото публикует motor1.

Концепт-кар переигрывал облик первого серийного автомобиля марки - хэтчбека Pony, выпущенного 45 лет назад (считая с 2019 года).

Серийная машина в силу требований безопасности и из утилитарных соображений многих особенностей концепт-кара не воплотит. Например, вместо "гирлянд" из органических светодиодов будут привычные блок-фары и фонари; вместо камер - боковые зеркала; появятся дверные ручки, рамы на дверных стеклах; капот станет заметно выше.

Фото: www.motor1.com

С другой стороны задняя стойка крыши будет почти как на концепте. Сохранится контрастная крыша со стремительным спойлером, защитное покрытие из пластика по нижнему контуру кузова. И форма кузова в целом будет подчинена в первую очередь практичности, а не эстетике.

Салон ничем напоминать лаунж-интерьер Hyundai 45 не будет.

Фото: www.motor1.com

Есть посмотреть на корму, то можно заметить отсутствие патрубка и глушителя, хорошо видны нижние рычаги задней независимой подвески и редуктор привода. Очевидно на этом прототипе обе оси ведущие.

Технических деталей силовой установки и ходовой части пока нет.

Ожидается, что товарная машина выйдет в 2021 году, а ее официальная презентация состоится в конце нынешнего года либо в начале следующего.