Ильдар Абдразаков проведет фестиваль в четырех городах России

Третий международный фестиваль Ильдара Абдразакова в этом году будет посвящен Джузеппе Верди. 15 февраля он откроется в филармонии Екатеринбурга, затем переместится в Уфу, Казань и завершится 26 февраля программой "Верди-гала" в Большом зале Московской консерватории. Ильдар Абдразаков рассказал "РГ" о географии программы и ее участниках.

Ильдар Абдразаков: Не скрою, ко мне нередко подходят и говорят, что слу-шают мои записи. Я и сам когда-то слушал Гяурова, Рэми, Паваротти. Фото: Георгий Кардава

В Уфе вы покажете "Аттилу" Верди. С вами в этом спектакле выступят итальянский тенор Лучано Ганчи и молодой российский баритон Сергей Кайдалов, лауреат конкурса королевы Сони в Осло. По какому принципу выбрали состав?

Ильдар Абдразаков: Кстати, 13 марта "Аттилу" можно будет услышать и на Исторической сцене Большого театра. Что касается состава, то мы стремимся собирать вместе именитых, востребованных в мире оперных звезд и молодых талантливых, начинающих свой путь вокалистов. Одна из главных миссий нашего фестиваля - поддержка молодых дарований. Образовательная программа, организованная моим Фондом поддержки и продвижения молодых талантов, пройдет в Екатеринбурге, Казани и Москве. Вместе с Лучано Ганчи мы проведем серию мастер-классов, по итогам которых отберем наиболее талантливых певцов для выступлений в концерте фестиваля. Лучано - итальянец, и ему точно будет что посоветовать молодым в работе над стилем, над конкретными партиями.

Фестиваль начнется в Екатеринбурге, где концерт продирижирует Михаил Татарников, потом переедем в Уфу, затем в Казань, где за пульт оркестра Татарстана встанет Александр Сладковский, а завершится тур в Москве масштабным "Верди-гала" с участием Сони Йончевой, Клаудио Сгура, Лучано Ганчи и моим в сопровождении оркестра театра "Новая опера".

Соню Йончеву сравнивают с Марией Каллас. Вам доводилось прежде с ней выступать?

Ильдар Абдразаков: Возможно, у них есть что-то общее. С Каллас я не был знаком, поэтому не могу тут ничего сказать. Но Соня, вероятно, слушала много записей Каллас. Мы с ней пели в "Дон Карлосе" в Париже в постановке Кшиштофа Варликовского. Она прекрасная певица, умный музыкант, с ней удобно выступать на сцене.

В программе мы стремимся собирать вместе именитых оперных звезд и начинающих певцов. Поддержка молодых дарований - одна из миссий фестиваля

У вас тоже был период подражания кому-то?

Ильдар Абдразаков: Моими кумирами были американский бас Сэмюэл Реми, болгарин Николай Гяуров. У каждого учишься чему-то интересному, красивому, например, густоте звучания. Ничего плохого в этом не вижу. Хуже, когда этап подражания задерживается и оборачивается шаржем.

Когда-то подражали Каллас и Гяурову, сегодня - Анне Нетребко и наверняка Ильдару Абдразакову?

Ильдар Абдразаков: Неужели я такой "взрослый"?! Хотя да, не скрою, ко мне нередко подходят и говорят, что слушают мои записи. Я всех благодарю, думая при этом, что ведь и сам когда-то слушал Гяурова, Рэми, Паваротти, а сегодня новые поколения растут уже на моих записях.

Недавно вы выпустили на "Дойче граммофон" сольный альбом с басовыми ариями Верди, ставший заметным событием. Записать сегодня диск на крупном лейбле под силу только очень крупному артисту.

Ильдар Абдразаков: За моей спиной 20 лет международной карьеры, сцены, на которых я выступаю, говорят сами за себя. С "Дойче граммофон" у меня есть эксклюзивный контракт, но компания сама выбирает артистов. Для них это - бизнес: раскрутить, продать, заработать. Другие компании также мне предлагают делать записи опер, но когда узнают, что у меня эксклюзивный контракт, у многих опускаются руки: надо договариваться о предоставлении прав.

Новый диск получился этапным для вас?

Ильдар Абдразаков: Сегодня я записал бы этот диск немного по-другому. Когда я однажды встречался с Паваротти у него дома, спросил, как он относится к своим записям, сделанным в молодые годы? Он сказал: "Знаешь, я ко всем своим записям отношусь прекрасно, потому что на всех из них - я в определенный момент времени".

Мне довелось наблюдать за тем, с каким удовольствием вы даете мастер-классы.

Ильдар Абдразаков: Да, а кому будет надо, если проводить их без удовольствия? Бывают мученические репетиции, бывает попадаешь в постановку с режиссером, с которым трудно работать, но и тогда ищешь позитивные моменты, чтобы сбросить тяжелый груз. Надо уметь находить в работе момент развлечения. Так у меня было с "Князем Игорем" в Париже. Первые дни нашей работы с режиссером Барри Коски были непростые. Но вскоре я уловил его характер.

В этом "Князе Игоре" вам пришлось так часто падать...

Ильдар Абдразаков: У меня же были наколенники. Я в детстве занимался классической борьбой, а первое, чему там учат, - падать, чтобы кости не переломать. Это мне и помогло в "Князе Игоре". В "Борисе Годунове" в Париже я тоже падал с профессиональным знанием дела. В 2021 году я спою Годунова в Монте-Карло, где исполнял его Федор Шаляпин.

За эти годы вы невероятно сильно выросли в актерском плане. Это пришло с появлением более драматических ролей?

Ильдар Абдразаков: В таких партиях, как Князь Игорь или Борис Годунов, необходим синтез вокальных данных, игры, больших эмоций. Можно, конечно, просто хорошо спеть, но я так не могу. Выходя на сцену, я должен сделать на 200% все, на что я способен в этот момент. Мы ведь все живьем работаем. Когда наступает определенное время, ты начинаешь по-другому и мыслить, и петь. Опыт прожитых лет дает о себе знать.

Вам предстоит в этом году исполнить Бориса Годунова на Зальцбургском фестивале.

Ильдар Абдразаков: Да, но, к величайшему моему сожалению, уже без Мариса Арвидовича Янсонса за пультом. Я рыдал, узнав о его кончине. Уникальный дирижер, выдающаяся личность, необыкновенный, теплый и душевный человек, очень скромный. Мы с ним не раз встречались, но никогда не сотрудничали, а я очень надеялся, что это наконец случится. Теперь я буду петь в спектакле, которым будет руководить Туган Сохиев.