Из-под статьи об ОПГ выведут бизнес, созданный без преступных целей

Согласно поправкам в статью 210 Уголовного кодекса РФ бизнесмены (учредители и руководители) и сотрудники компаний не подлежат уголовной ответственности за участие в преступных группировках только лишь по причине того, что они работали в одной структуре, совершив экономическое преступление. Исключение составляют фирмы или компании, заведомо созданные для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

- Задача государства - создать условия для развития бизнеса, чтобы предпринимательское сообщество чувствовало себя защищенным, - заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что "под преступное сообщество" можно подвести совет директоров любой организации. Данную ситуацию глава государства назвал недопустимой, добавив, что необходимо "внести изменения в действующий закон".

Председатель комитета Павел Крашенинников, комментируя эту норму, ранее заявил, что "необходимо прекратить эту негативную тенденцию в отношении предпринимателей, которая периодически возникает в ходе судебно-следственной практики".

Кроме того, одобрены еще одни президентские поправки - Владимир Путин предложил декриминализировать наказание за нарушение сроков репатриации валютной выручки, если предприниматель ранее не подвергался за это административным штрафам.

- Эти изменения продиктованы текущей ситуацией в сфере внешней торговли, - объяснил Крашенинников, - при которой российские экспортеры все чаще сталкиваются с задержками при получении или возврате валютной выручки, происходящими не по их вине.

По его словам, это особенно актуально, когда экспорт осуществляется компаниями, попавшими в санкционные списки.

Глава комитета резюмировал, что президентские инициативы направлены на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности и формирование благоприятного делового климата в стране.