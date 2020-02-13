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Рубрика: Экономика

Как отразится на гражданах снижение ключевой ставки

Текст: Роман Маркелов
Есть расхожее мнение: снижение ключевой ставки Банка России означает, что банковские кредиты станут доступнее, деньги - дешевле и жизнь - веселее, говорит замдекана экономического факультета МГУ, эксперт проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности населения Сергей Трухачев. Но снижение ключевой ставки не означает автоматического удешевления стоимости текущих денежных потоков: по ранее открытым депозитам и взятым кредитам проценты не изменятся, только по новым, напоминает он.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики прошлым летом. За последние восемь месяцев регулятор снизил ключевую ставку шесть раз - с 7,75% до 6% годовых. Последнее снижение состоялось в прошлую пятницу, после чего ЦБ намекнул, что продолжит этот процесс.

Для кого снижение важно? Во-первых, для владельцев рублевых облигаций: обычно вслед за снижением ставки и, что важно, за прогнозами новых снижений стоимость таких облигаций повышается, говорит Трухачев. Чем длиннее облигации, тем больше повысится их цена и тем больше заработают их держатели.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Во-вторых, ключевая ставка непосредственно влияет на величину штрафных санкций, пеней по просроченным долгам или налогам, поскольку они часто привязаны именно к ней, добавляет эксперт. Как правило, пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования в день от суммы задолженности, а ставка рефинансирования приравнена к ключевой ставке Банка России, добавляет эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант по повышению финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф Чулпан Шавалеева.

Наконец, в результате снижения ключевой ставки может быть превышен необлагаемый уровень дохода по отдельным банковским вкладам (ключевая ставка плюс 5%), и тогда такие вклады попадут под налогообложение, это же касается купонов по корпоративным облигациям, рассказывает Трухачев.

Отдельного внимания заслуживает вопрос рефинансирования текущих кредитов, говорит эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Савина. Это особенно актуально для семей, имеющих долгосрочные кредиты (ипотеку или автомобильный). Снижение ключевой ставки - это благоприятное время для снижения расходов на уплату процентов и как следствие сокращение сроков погашения кредита. Здесь нужно внимательно прочитать условия договора кредитования и обратиться в банк для предоставления полной информации, изучения процесса и проведения рефинансирования существующих кредитов, советует Савина.

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