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13.02.2020 12:40
Рубрика: Общество

Медики выяснили, как долго коронавирус "живет" на различных предметах

Текст: Тимур Алимов

Случаев заражения новым коронавирусом из-за использования предметов, с которыми контактировал заболевший, пока не выявлено. Однако медики не исключают такую вероятность, так как COVID-19 (2019-nCoV) схож с предыдущими коронавирусами, распространявшимися подобным образом.

В ходе проведенного исследования ученые выяснили, как долго инфекция, унесшая жизни более тысячи человек, может сохраняться на поверхностях.

Фото: AP Photo/Arek Rataj
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Изучив данные по всем известным человеческим и ветеринарным вирусам этой категории, включая SARS и MERS, ученые пришли к выводу, что патогены COVID-19 без питательной среды сохраняются в течение максимум девяти дней. В среднем срок их жизни на изделиях из металла, дерева, стекла, пластика и бумаги составляет четыре-пять дней при комнатной температуре.

- Высокая влажность продлевает выживаемость микроорганизмов коронавируса на различных поверхностях, - предупредил доктор из Университетской клиники Грайфсвальда Гюнтер Кампф.

По его словам, в период эпидемии инфекционных заболеваний в жилых помещениях и учреждениях мебель и предметы интерьера необходимо дезинфицировать растворами на основе гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола.

Вирусолог Эйке Штейнманн из Университета Лейбница в Ганновере добавил, что эффективность усиления дезинфекции и личной гигиены для предотвращения заболевания коронавирусом была доказана во время вспышки атипичной пневмонии. Вирус SARS тогда стремительно распространился в том числе из-за контактов людей с предметами, на которых сохранялись патогены.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID 19

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