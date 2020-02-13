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13.02.2020 11:28
Рубрика: В мире

В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

Текст: Ирина Невинная
За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP
Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP

Еще в среду, после конференции ВОЗ, эксперты выражали осторожный оптимизм, так как в течение последней недели ежедневный прирост числа заболевших уменьшался. При этом, по мнению генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса, прогнозировать конец эпидемии было преждевременно, "ситуация может измениться в любой момент", - отмечал глава ВОЗ.

Фото: Фото: Татьяна Кравченко/ РГ
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И ситуация действительно ухудшилась, причем очень резко. На утро, 11 февраля, китайские власти сообщили всего о двух тысячах новых случаев. Но на следующие сутки ситуация резко ухудшилась.

Официальные сводки на утро четверга, 13 февраля, показали суточный прирост зараженных до 15 тысяч человек, то есть более чем в семеро. Общее число заболевших - 60 тысяч человек. В два с половиной раза подскочила смертность: в Хубэе в среду зарегистрировано 242 смерти - пока самый высокий показатель за сутки (днем ранее умерло 98 человек).

По итогам форума в ВОЗ сообщили, что ученые работают сейчас на четырьмя разными вакцинами против COVID-19, а также тестируют несколько десятков антивирусных и противовоспалительных препаратов. На завершившей форум пресс-конференции было заявлено, что тестировать новую вакцину на заболевших людях могут начать уже через 3-4 месяца.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

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