Культовая комедия "Дорогая, я уменьшил детей" получит продолжение

Легендарная комедия "Дорогая, я уменьшил детей" не просто получит продолжение - в серию вернется актер Рик Моранис ("Охотники за привидениями", "Флинтстоуны").

Как передает Deadline, сославшись на свой источник на студии, Моранис уже подписал с Disney соответствующий договор - на роль профессора Залински.

Известно, что четвертая часть франшизы, под названием "Уменьшение" (Shrunk), будет выстроена вокруг сына Залински, стремящегося стать великим ученым, и развернется через много лет от событий оригинала. Но по его схеме. Героя сыграет Джош Гэд ("Красавица и чудовище", "Авеню 5", "Джобс").

Режиссером может выступить Джо Джонстон ("Джуманджи", "Парк Юрского периода III") постановщик оригинала.

При этом источник уточнил, что речь идет о полноценном релизе для кинопроката, а не для собственного стриминга компании Disney+, о чем сообщалось ранее.

Картина "Дорогая, я уменьшил детей", вышла в 1989-м. В 1992 году появился сиквел - "Дорогая, я увеличил ребёнка". В 1997-м - третья часть, "Дорогая, мы себя уменьшили". С 1997 по 2000 годы выходил телесериал "Дорогая, я уменьшил детей". В нем рассеянного ученого сыграл Питер Томас Сколари.