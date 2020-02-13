Мгновенная карма. Водитель Mazda поплатился за агрессивное вождение

Одно из самых нелюбимых американскими полицейскими нарушение ПДД - "опасное вождение" (dangerous driving). Это когда слишком уверовавший в свое мастерство автомобилист на высокой скорости совершает череду маневров с минимальной дистанцией между машинами, резко перестраивается из ряда в ряд, выдавливает из полосы идущий впереди транспорт, агрессивно сигналит и моргает фарами, требуя для себя "зеленую улицу" и вообще ведет себя по-хамски.

В разных штатах за это может грозить от 25 до 1000 долларов штрафа и арест от 5 дней до полугода, но иногда зарвавшегося "короля дорог" учит карма. Быстро, сурово и, как всегда, справедливо.

На этом видео, снятом в штате Колорадо, владелец серой Mazda 3 ведет себя примерно на 500 долларов штрафа или на хорошую отсидку. Резко перестраивается из ряда в ряд, подрезает остальных участников движения и никого, кроме себя, на трассе не замечает.

В том числе, он не замечает и огромный Caterpillar, вывернувший со второстепенной дороги на главную. А когда видит перед собой бок трактора, уже поздно. Крутой поворот руля - и дерзкая Mazda вылетает в кювет, где ведется активное строительство, как раз в кучи песка и гравия. Карма была не слишком сурова к лихачу, но ее намек, кажется, понятен.