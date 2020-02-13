Новости

Право Трампа по применению силы в отношении Ирана могут ограничить 22:25
Трамп и медиамагнат Блумберг обменялись оскорблениями в соцсетях 22:10
В Москве подростки попали в больницу после домашних побоев 22:00
В Ираке ракетами обстреляна военная база США 21:24
Выборы губернатора Калужской области пройдут в сентябре 21:07
Минфин заявил о поддержке стратегии Сбербанка 21:01
В московском метро погиб пассажир 20:52
Калужский экс-губернатор объяснил отставку обновлением власти 20:49
Путин встретился с врио главы Калужской области Шапшой 20:44
На увеличение бюджетных мест в вузах выделят около 1,3 трлн рублей 20:39
Расходы бюджета в 2020 году вырастут на 163 млрд рублей 20:20
МВД проверит BBC, "Медузу" и "Радио свобода" на пропаганду наркотиков 20:19
В Москве задержана женщина, бросившая младенца у метро 20:11
Сериал BBC "Дракула" может быть продлен на второй сезон 19:55
В Керчи завели дело после гибели человека от упавшего дерева 19:37
Посол РФ в Великобритании обсудил с Елизаветой II отношения стран 19:34
В Краснодаре возбудили дело о гибели мужчины и его 6-летнего сына 19:32
Под Волгоградом два человека погибли при пожаре 19:22
В Минске утверждена медаль к 75-летию Великой Победы 19:19
Собянин проинспектировал ход реализации программы "Мой район" в Куркине 19:12
Специалисты объяснили резкий скачок числа заболевших COVID-19 в Китае 18:57
К выходным в столичный регион вернется мороз 18:55
Путин заявил о невозможности прописать в Конституции все до мелочей 18:54
Над Черным морем в районе Сочи ожидаются смерчи 18:53
В ГД предложили сажать на 20 лет за вовлечение детей в оборот наркотиков 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 21:01
Рубрика: Экономика

Минфин заявил о поддержке стратегии Сбербанка

Текст: Евгений Гайва

В правительстве поддерживают стратегию Сбербанка и после выкупа его акций планируют сохранить стандарты корпоративного управления, заявили в Минфине.

"Естественно, будет полная преемственность, мы поддерживаем ту стратегию, которую менеджмент Сбербанка проводит, которую утверждал совет директоров, и в этом плане никаких изменений не планируется", - цитирует замминистра финансов Владимира Колычева РБК.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Набиуллина оценила влияние продажи Сбербанка на курс рубля

По словам Колычева, в плане корпоративного управления также планируется придерживаться заданных стандартов.

Ранее было объявлено о продаже Сбербанка правительству. Контрольный пакет акций будет выкуплен у Центробанка по рыночной цене за счет средств Фонда национального благосостояния. Сумма сделки оценивается в 2,5 трлн рублей.

Сделка, по словам Колычева, будет возможна только после принятия соответствующего закона. Минфин рассчитывает, что он будет принят в конце марта.

Стратегия Сбербанка действует до 2020 года включительно. Она нацелена на построение экосистемы нефинансовых сервисов. Новую стратегию Сбербанк должен будет разработать и внедрить с 2021 года. Согласовываться она будет уже с правительством, а не Центробанком.

Экономика Финансы Банки Правительство Минфин Компании Финансы Сбербанк

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
США ввели санкции против трех российских предприятий
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин