Минфин заявил о поддержке стратегии Сбербанка

В правительстве поддерживают стратегию Сбербанка и после выкупа его акций планируют сохранить стандарты корпоративного управления, заявили в Минфине.

"Естественно, будет полная преемственность, мы поддерживаем ту стратегию, которую менеджмент Сбербанка проводит, которую утверждал совет директоров, и в этом плане никаких изменений не планируется", - цитирует замминистра финансов Владимира Колычева РБК.

По словам Колычева, в плане корпоративного управления также планируется придерживаться заданных стандартов.

Ранее было объявлено о продаже Сбербанка правительству. Контрольный пакет акций будет выкуплен у Центробанка по рыночной цене за счет средств Фонда национального благосостояния. Сумма сделки оценивается в 2,5 трлн рублей.

Сделка, по словам Колычева, будет возможна только после принятия соответствующего закона. Минфин рассчитывает, что он будет принят в конце марта.

Стратегия Сбербанка действует до 2020 года включительно. Она нацелена на построение экосистемы нефинансовых сервисов. Новую стратегию Сбербанк должен будет разработать и внедрить с 2021 года. Согласовываться она будет уже с правительством, а не Центробанком.