Только 10 февраля ему исполнилось 103 года. Незадолго до этого тяжело болел, казалось, что уход неминуем. Спасли железная воля и искусные врачи.

Да, этот тот самый легендарный Алеша, Майор Вихрь, который спас Краков от разрушения фашистами. И не только Краков…

Его любили. Как никого другого. Помню, на свое 100-летие он пригласил 100 гостей. И я думал, что как всегда кто-то не сможет, не придет… Но все 100 мест в огромном зале были заняты, и он достойно, спокойно, уважительно принял поздравления от каждого из нас.

А потом уехал отдыхать в далекие леса. И я тревожился: а вдруг? Но Алексей Николаевич, как рассказал мне его близкий товарищ, провел время с пользой: гулял, как всегда много читал, играл в шахматы.

Шахматы были его страстью. К клубе ветеранов он присаживался за столик с шахматной доской, напряженно думал, разыгрывал комбинации. Часто выигрывал. Еще сравнительно недавно разыграл партию со старейшим гроссмейстером мира Авербахом.

Порой глазам моим представала такая картинка. Когда заходил по журналистским делам в Пресс-бюро Службы внешней разведки, часто видел Ботяна, склонившегося за доской. И его партнеры рассказывали: держится до последнего, вывертывается из проигрышных ситуаций, а играет - только на победу. Как в жизни.

Далеко за 90 играл в волейбол. И партнеры по команде - разведчики дивились: вот это реакция. А что удивляться, если в молодости он набирал такую скорость, что руками ловил убегающего зайца.

Судьба - сплошной детектив. Младший чин польской армии Ботян сражался с гитлеровцами с первых дней нападения на Польшу. Может, он один из тех, кто и открыл счет лично сбитых фашистских самолетов. Наводчик артдивизиона Алеша Ботян уничтожил два бомбардировщика с чужими крестами. Потом попал в плен, бежал. Вступил в Красную армию.

Но его способности пригодились больше всего там, где и должны были - в разведке. После обучения в сугубо закрытом училище возглавлял диверсионные группы, забрасываемые в глубокий тыл. Урон врагу наносили беспощадный. И, что не менее важно, вели разведку, сообщая рвущейся вперед по Европе нашей армии, о расположении фашистских дивизий, раскрывая их численность, предугадывая намерения.

И, как уже говорил, спасая освобождаемые города от фашистского разрушения. Не будь Ботяна, не остался бы Краков таким выжившим красавцем. Если бы не он с бойцами, не досчитаться Польше многих мостов, городков, деревень, которые сохранил для них он - боец Алеша.

А потом Алексей Ботян исчез. Дальше жизнь пошла в особых - нелегальных - условиях. О ней известно пока мало и довольно туманно. Да, был вместе с любимой женой в Польше. Выполнял задания в Румынии. Нелегал - профессия, не располагающая к слишком большой откровенности. И на мои вопросы Алексей Николаевич отвечал с улыбкой: "Потом, послушай, потом…".

А улыбка у него была необыкновенная, он притягивал ею. Думаю, когда улыбался, и у других людей на душе становилось легче: есть же на нашей земле такие герои.

Никогда не был неким строгим, затянутым в костюм сугубо дисциплинированным и замуштрованным. Однажды, когда я возмутился: уж очень откровенно в этом фильме показаны, Алексей Николаевич, ваши любовные похождения, Ботян рассмеялся: "А я никогда монахом и не был. А уж тем более в молодости".

Разведка потеряла своего старейшину. Мы - хорошего и доброго человека. Настоящего спасателя.

В последние годы он всегда появлялся на людях вместе с дочкой. Она очень трогательно и в то же время сдержанно, не на публику, как иногда бывает, за ним смотрела, ухаживала. Ей самые искренние соболезнования.