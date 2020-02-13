Набиуллина оценила влияние продажи Сбербанка на курс рубля

Продажа банком России 50% акций Сбербанка правительству не окажет значимого влияния на курс рубля, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Об этом она рассказала журналистам после встречи с банкирами в Подмосковье.

Неординарная схема продажи пакета (оценивается в 2,6 трлн рублей) предполагает, что Банк России в течение трех-семи лет распродаст на внутреннем рынке валюту, которую получит из средств Фонда национального благосостояния за контроль казны над Сбербанком. Фактически это сократит операции по покупкам валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила: по оценкам аналитиков Росбанка, на 30% в случае "ускоренной" продажи валюты и на 15% при "замедленной". Сокращение спроса на валюту должно поддержать курс рубля.

Параметры продаж валюты Банк России объявит после заключения сделки по Сбербанку с правительством.