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Рубрика: В мире

НАТО возобновит тренировочную миссию в Ираке

Фото: AP Photo/Francisco Seco Фото: AP Photo/Francisco Seco
Фото: AP Photo/Francisco Seco

Министры обороны стран НАТО решили возобновить работу тренировочной миссии в Ираке и расширить ее. Это будет сделано при согласии Багдада и сотрудничестве с ним. С таким заявлением выступил в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам первого заседания Североатлантического совета на уровне глав минобороны.

Фото: AP Photo
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По его словам, миссия НАТО возьмет на себя часть функций по тренировке иракской армии, которые ранее выполняли государства глобальной коалиции под командованием США. Столтенберг отметил, что все страны альянса подтвердили готовность "делать больше в Ираке", пишет ТАСС. Таким образом альянс выполняет требование президента США играть большую роль на Ближнем Востоке. При этом Столтенберг не смог конкретно ответить, удалось ли получить согласие властей Ирака на возобновление миссии.

Североатлантический альянс не принимал участия во вторжении США в Ирак в 2003 году из-за оппозиции со стороны Франции и Германии. В результате те страны альянса, которые примкнули к операции, вошли в глобальную коалицию под руководством Вашингтона. Лишь в октябре 2018 года НАТО развернула в Ираке свою миссию численностью 500 человек для подготовки иракских военных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как третьего января этого года недалеко от аэропорта Багдада в результате удара военных США по автоколонне погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ в ночь на восьмое января Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

НАТО объявила о приостановке работы своей миссии. Часть стран альянса даже эвакуировала своих военных, опасаясь за их безопасность. Парламент Ирака принял резолюцию о выводе из страны всех иностранных сил.

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