Обновленный Volkswagen Tiguan впервые показался без камуфляжа

Несколько дней назад модель уже попадалась "шпионам", однако автомобиль имел элементы маскировки. Пользователь wilcoblok опубликовал фото рестайлингового Volkswagen Tiguan без всякого камуфляжа. Не исключено, что Tiguan был снят во время проведения съёмок для промо-материалов.

Новинка отличается от предшественника пересмотренным "передком": фары на манер восьмого Volkswagen Golf, "гладкая" решётка радиатора с новым шильдиком и бампер с большими воздухозаборниками. Последний элемент подсказывает, что на фото Volkswagen Golf с пакетом R-Line. Однако это может быть гибридный вариант кроссовера по мотивам концепта Tiguan GTE.

Ожидается, что дебют рестайлингового VW Tiguan состоится в Женеве в начале марта. Премьеру, скорее всего, будут предварять тизеры, публикации которых ожидаем в самое ближайшее время.

В настоящее время модель предложена на российском рынке с турбированными бензиновыми и дизельным двигателями мощностью от 125 до 220 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая "механика" и два "робота" DSG на 6 и 7 скоростей. Есть версии с системой полного привода 4Motion. Цена - от 1 539 000 рублей.