Пастрняк сделал хет-трик и обошел Овечкина в списке лучших снайперов сезона

В матче против "Монреаля", за который выступает российский форвард Илья Ковальчук, "мишки" не испытали серьезных проблем. Героем встречи стал Пастрняк, забросивший по одной шайбе в каждом из периодов. "Канадиенс" на это ответили голом Марко Сканделлы.

В самом конце матча "Монреаль" снял вратаря и пропустил еще одну шайбу. Патрис Бержерон установил окончательный счет встречи - 4:1.

Благодаря хет-трику Пастрняк опередил в списке лучших снайперов сезона россиянина Александра Овечкина и канадца Остона Мэтьюса, играющего за "Торонто", у которых по 40 точных бросков. А еще 23-летний чех повторил рекорд Овечкина, кому удалось до достижения 24-х лет сделать 9 хет-триков в НХЛ. Также Пастрняк стал первым игроком "Бостона", преодолевшим отметку в 40 заброшенных шайб впервые с сезона 2002-2003.

"Бостон" закрепился на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 58 матчей. "Монреаль" идет 11-м, имея в активе 61 очко после 59 встреч. Следующую игру "Бостон" проведет дома против "Детройта" 15 февраля. "Монреаль" в этот же день встретится на выезде с "Питтсбургом".