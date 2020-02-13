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13.02.2020 10:01
Рубрика: Видео

Пинками и молотком: как в ГДР собирали легендарный Trabant

Текст: Вадим Давыденко

Это раритетное видео начала 1980-х развеет ностальгический флер в воспоминаниях отдельных представителей старшего поколения, любящих порассуждать о том, что раньше-то было не то, что сейчас. Раньше, дескать, деревья были выше, вода - мокрее, сахар - слаще, а товары - на порядок качественнее. Обувь и одежда служили годами, мебель и автомобили - десятилетиями.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Одним из символов добротного зарубежного автопрома в глазах миллионов советских водителей, если кто не помнит, была гэдээровская малолитражка Trabant, выпускавшаяся на заводе Sachsenring в Цвиккау. По популярности в СССР с ней могла спорить, пожалуй, только чехословацкая Scoda.

Спроектированный в духе социалистического минимализма (двухтактный двигатель объемом 0,6 л., мощность всего 26 л.с. и вес всего 620 кг) автомобиль не боялся коррозии, был прост в обслуживании и доступен по цене - чуть дороже мотоцикла с коляской и чуть дешевле "Запорожца". И, главное, это был желанный для всего СССР "импорт", то есть по определению более престижный товар, чем отечественная "копейка" или "Москвич"

И лишь пересмотрев это видео, можно понять, откуда бралась эта простота и дешевизна Trabant. Операции на этапе конечной сборки, которые с немецкой педантичностью выполняет рабочий в кадре, пугающе однообразны: заедает передняя пассажирская дверь - молотком по ней! Или кулаком. А то и просто пнуть ногой. Что-то не так с багажником или задним крылом - снова удар или пинок. И это всё - для официальной видеосъемки, то есть в рамках прописанных на заводе производственных процессов.

Удивительно, но выпущенные 25-30 лет назад "трабанты" до сих пор можно встретить на дорогах Германии и стран Восточной Европы. Поскрипывают чуть-чуть на крутых поворотах, с трудом разгоняются до сотни км/ч, но все еще ездят. Наверное, что-то было в той технологии сборки "от пинка"...

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