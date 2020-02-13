Посол РФ в Великобритании обсудил с Елизаветой II отношения стран

Ее величество Елизавета Вторая немного поговорила о российско-британских отношениях с послом РФ в Лондоне Андреем Келиным во время традиционной церемонии вручения верительных грамот. Королева и дипломат сошлись на том, что в этих отношениях "не хватает стабильности". Об этом сообщает РИА Новости.

Церемониал проходил в строжайшем соответствии с протоколом. За главой дипмиссии и его супругой из Букингемского дворца прислали специальную карету с королевскими кучерами. Сама встреча была расписана по минутам, если не по секундам. Регламентировался каждый шаг, жест и поклон гостя.

По словам Келина, разговор с монархом получился "теплым". Собеседники совершили небольшой "экскурс" в историю двусторонних отношений, причем королеве было приятно поделиться некоторыми своими воспоминаниями. Правда, о знаменитой встрече с Гагариным речь не заходила. Поговорили они и о культуре. Известно также, что посол пожелал Альбиону успешного Brexit.